Erst gerade gewann Marlen Reusser noch Quer durch Flandern – nun ist sie wieder verltzt. Bild: keystone

Reusser verpasst nach Sturz die Vuelta und bangt um Start bei der Tour de Suisse

Wie lange Marlen Reusser nach ihrem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt ausfallen könnte – und was das für die Saisonziele der Weltmeisterin im Zeitfahren bedeutet.

Simon Häring Folge mir

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Nach ihrem Sieg bei «Quer durch Flandern» am Mittwoch endete die Flandern-Rundfahrt für Marlen Reusser nicht mit dem erhofften ersten Sieg bei einem Monument des Radsports, sondern im Spital. Rund 45 Kilometer vor dem Ziel in Oudenarde stürzte die Bernerin und erlitt dabei einen lumbalen Wirbelbruch, Prellungen im Lenden- und Kreuzbeinbereich sowie am Ischiasnerv, wie ihr Team Movistar mitteilte.

Der Sturz von Reusser im Video. Video: SRF

Damit ist klar: Reusser verpasst nicht nur die beiden Klassiker Ende April (Flèche Wallonne am 22. April und Lüttich-Bastogne-Lüttich am 26. April), sondern auch die Spanien-Rundfahrt (ab 3. Mai). Im vergangenen Jahr war die Bernerin bei der Vuelta wie später beim Giro d'Italia Zweite geworden.

Konservative Behandlung im Vordergrund

Zum Zeitpunkt des Sturzes kurz vor der Einfahrt zum steilen und vor allem schmalen Koppenberg hielt sich Reusser im mittleren Teil des Feldes auf, als eine Fahrerin vor ihr zu Boden ging und sie mitriss. Dabei blieben sechs Fahrerinnen liegen. Schon knapp 40 Kilometer zuvor war Reusser erstmals in einen Sturz involviert, konnte das Rennen aber vorerst noch fortsetzen.

Bild: screenshot srf

Zwar liegen zur Schwere und Komplexität der Fraktur noch keine Angaben vor, doch offenbar soll diese konservativ behandelt werden, wie Reusser mitteilen lässt. Das erfordert eine Pause von sechs bis zwölf Wochen. Bis die volle Belastbarkeit wiederhergestellt ist, kann es drei Monate dauern.

Tour de Suisse wohl in Gefahr

Damit ist auch fraglich, ob Marlen Reusser bei der Tour de Suisse am Start stehen wird, die zwischen dem 17. und 21. Juni ausgetragen wird. Reusser hat die Landesrundfahrt im vergangenen Jahr zum zweiten Mal gewonnen.

Reusser war erst vergangene Woche zurückgekehrt, nachdem sie Anfang Februar bei einer Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei rund 60 Kilometern in der Stunde gestürzt und dabei eine Verletzung an der Schulter sowie eine Rissquetschwunde am linken Knie erlitten hatte.

Reussers Saisonziel ist der Gesamtsieg bei der Tour de France. Diese startet nicht nur am 1. August, und damit am Nationalfeiertag, sondern bei den ersten drei Etappen auch auf Schweizer Boden: erst in Lausanne, dann in Aigle und zuletzt in Genf, bevor es über die Grenze nach Frankreich geht. (aargauerzeitung.ch)