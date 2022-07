Stefan Küng büsste 23 Sekunden auf Sieger Lampaert ein. Bild: keystone

Yves Lampaert gewinnt Auftaktzeitfahren ++ Küng und Bissegger ohne Erfolg

Im Auftaktzeitfahren der 109. Tour de France in Kopenhagen bleibt den beiden starken Thurgauer Zeitfahrern ein Erfolg verwehrt.

Stefan Küng büsste als 14. genau 23 Sekunden auf Sieger Yves Lampaert aus Belgien ein. Stefan Bissegger – auch er hatte gute Hoffnungen, als erster Fahrer der diesjährigen Tour das Maillot jaune überziehen zu können – verlor auf der 13,2 Kilometer langen, flachen Strecke jede Chance auf den Etappensieg, weil er auf der nassen und rutschigen Strasse zweimal stürzte. Der 23-Jährige verlor durch das Pech weit über eine Minute.

Video: SRF

Yves Lampaert, Etappensieger in einem Zeitfahren der Tour de Suisse 2019, und Wout van Aert fuhren einen belgischen Doppelsieg heraus. Zu den Glanzlichtern in Lampaerts Karriere zählen auch ein Etappensieg an der Vuelta (2017) und zwei WM-Titel im Mannschaftszeitfahren.

Video: SRF

Der Slowene Tadej Pogacar, der die Tour de France zum dritten Mal in Serie gewinnen will, wurde Dritter. Er nahm dem Dänen Jonas Vingegaard und seinem Landsmann Primoz Roglic, den weiteren meistgenannten Favoriten auf den Gesamtsieg, fürs Erste je acht Sekunden ab.

Die 2. Etappe am Samstag führt von Roskilde nach Nyborg. Auf den 202,2 km sind die letzten 20 km speziell, von denen ein Grossteil über die Grosser-Belt-Brücke geht. Dort könnte es zu Windkanten und Zeitabständen kommen. (sda)