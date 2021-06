Sport

Schweizer Meisterin Chabbey triumphiert zum Start der Tour de Suisse



Elise Chabbey hat die erste Etappe der Tour de Suisse Women gewonnen. Auf einem 114 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel in Frauenfeld setzte sich die Genferin in einem packenden Sprint gegen die favorisierte Ex-Weltmeisterin Lizzie Deignan durch.

Mit Marlen Reusser als Dritter und Jolanda Neff auf Rang 4 konnten sich zwei weitere Schweizerinnen erfolgreich in Szene setzen. Das Trio gehörte einer fünf Fahrerinnen starken Spitzengruppe an, die sich knapp nach Rennhälfte vom Feld abgesetzt hatte. Sina Frei als Neunte rundete ein hervorragendes Resultat aus Schweizer Sicht ab.

«Das ist verrückt, sie ist eine der besten Sprinterinnen der Welt», freute sich Chabbey im Interview über ihren Erfolg gegen Deignan. In der Gesamtwertung liegt sie vier Sekunden vor der 32-jährigen Britin, die 2015 Strassen-Weltmeisterin wurde. Die Genferin hat einen anderen sportlichen Hintergrund: Sie ist eine Quereinsteigerin, die 2012 in London noch als Kanutin an den Olympischen Spielen teilnahm.

Morgen Sonntag findet die zweite und zugleich letzte Etappe dieser kurzen Tour de Suisse Women statt. Erneut ist Frauenfeld der Schauplatz. War das Teilstück heute hügelig, so ist jene morgen flach und mit dem Charakter eines Kriteriums (11 Runden à 8,8 Kilometer) potenziell massgeschneidert für einen Massensprint. «Es ist ein technischer Kurs, es wird wohl nass sein und könnte deshalb chaotisch werden», blickte die 28-jährige Chabbey voraus. Ihr Ziel ist es natürlich, das Leadertrikot zu verteidigen und Gesamtsiegerin zu werden. (ram)

