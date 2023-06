Todesfälle im Radsport – die traurige Liste zum Tod von Gino Mäder

Auf der Westrampe zum Portet d'Aspet steht das Denkmal, das an den Tod von Fabio Casartelli erinnert. Bild: imago sportfotodienst

Tödliche Unfälle im Radsport

Die Radsportwelt steht unter Schock: Gino Mäder stürzte gestern an der Tour de Suisse so schwer, dass er heute im Spital seinen Verletzungen erlag. Es ist der zweite tödliche Unfall in der Geschichte der Tour de Suisse.

