Gino Mäder starb bei einem Rennunfall am Albulapass. Bild: keystone

Fataler Sturz an der Tour de Suisse: Radprofi Gino Mäder ist tot

Mehr «Sport»

Traurige Nachricht von der Tour de Suisse: Der 26-jährige Schweizer Gino Mäder ist verstorben. Er erlag um 11.30 Uhr den schweren Verletzungen, die er sich bei einem Sturz in der Abfahrt vom Albulapass zugezogen hatte.

Mäder war gestern Donnerstag auf den letzten Kilometern vor dem Ziel in La Punt von der Strasse abgekommen und gestürzt. Er hatte sich dabei schwer verletzt. Der Amerikaner Magnus Sheffield stürzte in der gleichen Kurve, war danach aber ansprechbar und kam mit weniger gravierenden Verletzungen davon. Mäder wurde laut Tour-Arzt regungslos und ohne Puls im Wasser eines Bachs aufgefunden, er musste wiederbelebt werden.

«Ein grossartiger Mensch»

«Wir sind erschüttert über den Verlust», teilte Milan Erzen, der Geschäftsführer des Teams Bahrain Victorious mit. «Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle. Er war nicht nur ein extrem talentierter Radsportler, sondern auch ein grossartiger Mensch abseits des Radsports.»

Mäders Familie und seinen Angehörigen spreche er sein tiefstes Beileid aus. «Bahrain Victorious wird ihm zu Ehren Rennen fahren und sein Andenken auf jeder Strasse, auf der wir fahren, bewahren. Wir sind entschlossen, den Geist und die Leidenschaft zu zeigen, die Gino an den Tag legte, und er wird immer ein integraler Bestandteil unseres Teams bleiben.»

Etappenstart verzögert

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen ausserdem Zeugen, die den Unfall beobachtet oder womöglich gar gefilmt haben.

Die Unfallstelle am Albulapass. Bild: keystone

Die heutige 6. Etappe der Tour de Suisse führt von Chur nach Oberwil-Lieli. Geplant war ein Start um 12.30 Uhr, dieser wurde bis auf Weiteres vertagt, berichtet «Pro Cycling Stats». In Absprache mit Mäders Familie und dem Team wurde grundsätzlich entschieden, das Rennen fortzusetzen.

Hoffnung für Rundfahrten-Erfolge

In einem Statement der Organisatoren heisst es: «Wir sind untröstlich! Gino, du warst ein hervorragender Fahrer, aber noch mehr ein wunderbarer Mensch! Du hast immer gelächelt und die Menschen um dich herum glüclich gemacht. Ruhe in Frieden!»

In einer starken Generation Schweizer Rennfahrer galt Gino Mäder als talentiertester Rundfahrer. 2021 wurde er Gesamtfünfter der Spanien-Rundfahrt Vuelta. Im gleichen Jahr hatte er davor bereits Etappen am Giro d'Italia und an der Tour de Suisse für sich entscheiden können. Im vergangenen Jahr wurde er Gesamtzweiter der Tour de Romandie. (ram)