Das Schweizer Team fährt im Mixed-Teamzeitfahren zur Medaille. Bild: www.imago-images.de

Trotz Defekt bei Reusser: Schweizer Mixed-Staffel fährt zu WM-Bronze

Die Schweizer Mixed-Staffel ist an der Rad-WM in Ruanda im Mixed-Teamzeitfahren auf Goldkurs, muss sich nach einem Defekt von Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser allerdings mit Bronze begnügen. Gold geht an Titelverteidiger Australien.

Die Schweiz fährt an der Strassenrad-Weltmeisterschaft in Ruanda zur zweiten Medaille. Im Mixed-Teamzeitfahren sichern sich Stefan Küng, Mauro Schmid, Jan Christen, Marlen Reusser, Noemi Rüegg und Jasmin Liechti hinter Australien und Frankreich die Bronzemedaille.

Dies, obwohl Leaderin Reusser nach einem Defekt ihr Velo wechseln musste und für kurze Zeit den Anschluss verlor. Am Schluss fehlten dem Schweizer Team nach 41,8 km auf dem Parcours in Kigali lediglich zehn Sekunden auf das Sextett aus Australien, welches seinen Titel verteidigen konnte und fünf Sekunden vor Frankreich ins Ziel kam. Italien auf dem vierten Platz hatte über eine Minute länger als das Swiss-Cycling-Team. Insgesamt klassierten sich 15 Nationen. Das deutsche Team musste sich mit dem fünften Platz zufrieden geben.

Der Fahrradwechsel von Reusser. Video: SRF

Ohne die Probleme bei Reusser wäre Gold definitiv möglich gewesen. Die 34-Jährige wurde am Sonntag im Einzel-Zeitfahren zum ersten Mal Weltmeisterin. Im Mixed-Zeitfahren wurden die Schweizer bereits 2022 und 2023 Weltmeister. An der WM wurde die junge Disziplin erst vor sechs Jahren eingeführt.

Dieses Wochenende stehen in Kigali die Strassenrennen an. Am Samstag fahren die Frauen um die Medaillen und einen Tag die Männer. (riz/sda)