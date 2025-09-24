bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Schweizer Mixed-Staffel fährt zu WM-Bronze

2025 UCI Road World Championships Picture by Chris Auld/SWpix.com - 24/09/2025 - Cycling - 2025 UCI Road World Championships - Kigali Convention Centre, Kigali, Rwanda - Team Time Trial Mixed Relay - ...
Das Schweizer Team fährt im Mixed-Teamzeitfahren zur Medaille.Bild: www.imago-images.de

Trotz Defekt bei Reusser: Schweizer Mixed-Staffel fährt zu WM-Bronze

Die Schweizer Mixed-Staffel ist an der Rad-WM in Ruanda im Mixed-Teamzeitfahren auf Goldkurs, muss sich nach einem Defekt von Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser allerdings mit Bronze begnügen. Gold geht an Titelverteidiger Australien.
24.09.2025, 16:4524.09.2025, 17:21

Die Schweiz fährt an der Strassenrad-Weltmeisterschaft in Ruanda zur zweiten Medaille. Im Mixed-Teamzeitfahren sichern sich Stefan Küng, Mauro Schmid, Jan Christen, Marlen Reusser, Noemi Rüegg und Jasmin Liechti hinter Australien und Frankreich die Bronzemedaille.

Dies, obwohl Leaderin Reusser nach einem Defekt ihr Velo wechseln musste und für kurze Zeit den Anschluss verlor. Am Schluss fehlten dem Schweizer Team nach 41,8 km auf dem Parcours in Kigali lediglich zehn Sekunden auf das Sextett aus Australien, welches seinen Titel verteidigen konnte und fünf Sekunden vor Frankreich ins Ziel kam. Italien auf dem vierten Platz hatte über eine Minute länger als das Swiss-Cycling-Team. Insgesamt klassierten sich 15 Nationen. Das deutsche Team musste sich mit dem fünften Platz zufrieden geben.

Der Fahrradwechsel von Reusser.Video: SRF

Ohne die Probleme bei Reusser wäre Gold definitiv möglich gewesen. Die 34-Jährige wurde am Sonntag im Einzel-Zeitfahren zum ersten Mal Weltmeisterin. Im Mixed-Zeitfahren wurden die Schweizer bereits 2022 und 2023 Weltmeister. An der WM wurde die junge Disziplin erst vor sechs Jahren eingeführt.

Dieses Wochenende stehen in Kigali die Strassenrennen an. Am Samstag fahren die Frauen um die Medaillen und einen Tag die Männer. (riz/sda)

Nach langer Leidenszeit winkt der Millionen-Jackpot: Das bedeutet WM-Gold für Reusser
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tour de France: Alle Etappensieger 2025
1 / 24
Tour de France: Alle Etappensieger 2025

Diese Fahrer haben 2025 an der Tour de France ein Teilstück gewonnen:
quelle: keystone / christophe petit tesson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben den Zürcher Velotunnel getestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Trump spricht mit Nahost-Staatschefs über Gaza +++ Hamas weist US-Äusserungen zurück
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
«Bürgerliche Parlamentarier sorgen dafür, dass niemand etwas hergeben muss»
5
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Sein Konkurrent soll Einsätze bekommen – aber Sommer bleibt die Nummer 1 bei Inter
Letzte Woche spekulierten die italienischen Medien darüber, dass Yann Sommer seinen Stammplatz bei Inter Mailand verlieren könnte. Nun äusserte sich Trainer Cristian Chivu zur Situation.
Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart und der 3:4-Niederlage im Derby d'Italia gegen Juventus Turin war die Kritik, welche auf Yann Sommer prasselte, gross. «Auf der Anklagebank wird Deutsch gesprochen», schrieb die «Gazzetta dello Sport» nachdem der Schlussmann von Inter Mailand bei zwei Gegentreffern nicht die beste Figur machte.
Zur Story