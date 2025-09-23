bedeckt12°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Swiss League: EHC Winterthur wegen Finanzen vor dem Aus

Torjubel an der Bande von Devin Muller 71, EHC Winterthur GER, Ravensburg Towerstars vs EHC Winterthur, Eishockey, DEL2, Vorbereitung, Saison 2025/26, 26.08.2025, GER, Ravensburg Towerstars vs EHC Win ...
Beim EHC Winterthur steht die 1. Mannschaft vor dem Aus.Bild: IMAGO/Eibner

Profimannschaft des EHC Winterthur vor dem Aus: «Rückzug in eine tiefere Liga droht»

23.09.2025, 16:5323.09.2025, 17:01

Die erste Mannschaft des EHC Winterthur steht vor dem Aus. Wie der Klub mitteilt, befinde sich das Profi-Team, das in der Swiss League, der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Eishockey, spielt, in arger finanzieller Schieflage. «Bis Ende dieses Jahres muss eine Lösung gefunden werden – sonst droht der Rückzug in eine tiefere Liga», schreibt der Zürcher Klub in der Mitteilung.

Seit Jahrzehnten ist der EHC Winterthur eine Heimat für Spielerinnen und Spieler aus der Region, ein Sprungbrett für Talente und ein fester Bestandteil der Winterthurer Sportkultur. Doch nun brauche der Klub Hilfe. Die finanziellen Probleme seien darin begründet, dass sich die Rahmenbedingungen zuletzt stark negativ verändert hätten.

Die Sponsoring- und TV-Einnahmen und die Dachvermarktungsgelder des Verbands seien in den letzten Jahren stark zurückgegangen, während die Kosten für Trainings- und Spielbetrieb stetig gestiegen seien.

Rolf Löhrer, Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär beim EHC Winterthur habe während vieler Jahre das Defizit aus eigener Tasche gedeckt, könne und wolle diese Last aber künftig nicht mehr tragen. Löhrer ist deshalb bereit, einen grossen Teil seiner Aktien und das Amt als VR-Präsident abzugeben.

Ohne neue Partner sei eine stabile Zukunft allerdings nicht möglich, weshalb der Klub um Hilfe bittet. Jegliche Unterstützung sei willkommen, egal ob es Unternehmen, Gönner, Investoren oder private Unterstützer seien.

Eismeister Zaugg
Das «Rolex-Prinzip» – wie aus einem Hockey-Problem ein wundersames Geschäft wird

Seit die National League sich vom Rest des Verbands und damit auch der Swiss League abspaltete und während der Corona-Pandemie von zwölf auf 14 Teams aufstockte, krankt die zweithöchste Schweizer Hockey-Liga enorm. Zwischenzeitlich wurde versucht, die Liga auf eigene Faust zu vermarkten, was ebenfalls scheiterte. 2023 hat sich bereits der SC Langenthal und 2024 auch der HCV Martigny wegen finanzieller Probleme aus der Swiss League zurückgezogen. (abu)

Mehr News aus dem Schweizer Eishockey:

Analyse
Das steckt hinter dem guten Saisonstart des HC Davos
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys
1 / 20
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 16.4.2025) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hockey-Newbie vs. SCB-Nachwuchs
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Spanien verhängt Waffenembargo gegen Israel ++ Massenflucht aus Stadt Gaza dauert an
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
Hört auf, Charlie Kirk ist kein Held!
5
Novartis-CEO: «Medikamentenpreise in der Schweiz viel zu tief» – «Gegenteil ist der Fall»
Meistgeteilt
1
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
2
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Evenepoel wie im Rausch zum WM-Titel – er überholt sogar den vor ihm gestarteten Pogacar
Remco Evenepoel wird zum dritten Mal in Folge Weltmeister im Zeitfahren. Der Belgier ist in Ruanda eine Klasse für sich und nimmt dem Überflieger Tadej Pogacar über zweieinhalb Minuten ab.
Was für eine Machtdemonstration von Remco Evenepoel! Der Doppel-Olympiasieger von Paris war zum Auftakt der Rad-WM in Kigali (Ruanda) unwiderstehlich. Der 25-jährige Belgier sicherte sich seinen dritten Titel im Zeitfahren in hoch überlegener Manier.
Zur Story