Tadej Pogacar und Wout van Aert (in Gelb) setzten sich gut 50 Kilometer vor Schluss ab und machten den Sieg unter sich aus. Bild: keystone

Van Aert verhindert Pogacars historischen Triumph bei Paris–Roubaix

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Wout van Aert verhindert das historische Meisterstück von Tadej Pogacar. Der 31-jährige Belgier setzte sich im Sprint gegen den vier Jahre jüngeren Slowenen durch und triumphierte damit erstmals bei Paris–Roubaix. Stefan Bissegger, im Vorjahr als Siebter bereits bester Schweizer, erreichte das Ziel in der ersten Verfolgergruppe als Achter.

Van Aert und Pogacar hatten sich gut 50 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt und den Sieg unter sich ausgemacht, nachdem sich beide aufgrund von Pannen an die Spitze zurückkämpfen mussten. Auch Mathieu van der Poel, der Sieger der letzten drei Jahre, wurde von einem platten Reifen zurückgeworfen, konnte in der Folge aber nicht mehr aufschliessen.

Pogacar hätte mit einem Sieg Geschichte geschrieben. Nachdem Pogacar im letzten Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich sowie die Lombardei-Rundfahrt gewonnen hat und in den vergangenen Wochen Mailand–Sanremo sowie die Flandern-Rundfahrt dominiert hat, wäre dies nun sein fünfter Sieg in Folge bei den grossen Monumenten des Radsports gewesen. Doch der vierfache Tour-de-France-Sieger muss weiterhin auf seinen ersten Triumph bei Paris–Roubaix warten. (nih/sda)