Ein Betreuer des Teams mit Nachschub für die Fahrer. Bild: imago

Team Jumbo-Visma verlässt Tour de Suisse wegen Corona

Die Tour de Suisse wird heute auf der 5. Etappe ohne das Team Jumbo-Visma fortgeführt. Es zieht sich laut einer Mitteilung der Organisatoren wegen Corona aus dem Rennen zurück.

«Trotz aller Vorsichtsmassnahmen» habe sich Corona in das Team eingeschlichen, heisst es. «Im Interesse der Gesundheit der Fahrer und des Personals sowie zum Schutz des Feldes und des Rennens hält die medizinische und sportliche Leitung der niederländischen Formation den Rückzug aus dem Schweizer Rennen für die weiseste Entscheidung.» Der Entscheid sei in Absprache mit der Tour-Leitung getroffen worden.

An das Schutzkonzept erinnert

Nach Beginn der Tour de Suisse am Sonntag hatten die Veranstalter die Medien daran erinnert, sich nur mit Maske den Fahrern zu nähern. Teams hätten sich darüber beschwert, dass die Disziplin zu wünschen übrig lasse. Am Donnerstagmorgen wies Tour-Direktor Olivier Senn gemäss Communiqué noch einmal alle Mitarbeiter der Rundfahrt darauf hin, sich an das Schutzkonzept zu halten.

Sepp Kuss (links) am Mittwoch auf der Etappe von Grenchen nach Brunnen. Bild: imago

Jumbo-Visma verzichtete darauf, den Namen der Person zu nennen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Equipe teilte mit, die Situation habe im Moment keine Auswirkungen auf die Shortlist mit den Fahrern, die für die Tour de France infrage kommen.

Jumbo-Visma hat Triumph an der Tour de France im Visier

Star der Mannschaft ist der Slowene Primoz Roglic. Er gewann zuletzt das Critérium du Dauphiné, an der Tour de Suisse ist er allerdings nicht dabei. Dafür starten in der Schweiz unter anderem der Amerikaner Sepp Kuss, der Niederländer Robert Gesink und der Australier Rohan Dennis, die unter normalen Umständen wohl fix zum Team gehören, das an der Tour de France Roglic unterstützen soll. Dieser gilt als erster Herausforderer seines Landsmanns Tadej Pogacar, zuletzt zweifacher Sieger der Frankreich-Rundfahrt.

An der Tour de Suisse findet heute Donnerstag die 5. Etappe statt. Sie führt die Fahrer über 193 Kilometer und fast 3000 Höhenmeter durchs Tessin. Von Ambri geht es an Bellinzona und Lugano vorbei ganz in den Süden, wo eine Zusatzschlaufe durch Mendrisio und Chiasso wartet. Das Ziel ist in Novazzano. In der Gesamtwertung, die der Waliser Stephen Williams anführt, lag Kuss als bester Fahrer von Jumbo-Visma auf Rang 7. (ram)