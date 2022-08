Der Erstplatzierte Stefan Bissegger (Mitte) winkt bei der Siegerehrung. Daneben stehen der Zweitplatzierte Stefan Küng (links) und der Drittplatzierte Filippo Ganna (Italien). Bild: keystone

EM-Gold für Stefan Bissegger – Silber für Stefan Küng

Nach Marlen Reusser brillieren an der EM in Deutschland auch Stefan Bissegger und Stefan Küng im Zeitfahren. Die Thurgauer feiern einen Doppelsieg vor dem italienischen Weltmeister Filippo Ganna.

Video: SRF

32 Hundertstel gaben im Schweizer Duell den Ausschlag für den 23-jährigen Bissegger. Ganna war auf den 24 Kilometern in der Nähe von München neun Sekunden langsamer, der viertplatzierte Däne Mikkel Bjerg büsste bereits 27 Sekunden auf die entfesselten Thurgauer ein.

Mit seinem Hundertstel-Glück entschädigte sich Bissegger für sein Pech und Unvermögen in den letzten Wochen. An der Tour de Suisse hatte ein positiver Corona-Test seine Pläne für das Zeitfahren durchkreuzt. An der Tour de France beraubten ihn Stürze und Defekte in den beiden Zeitfahren aller Chancen auf ein Top-Resultat.

Bisseggers erster EM-Titel verhinderte den Hattrick von Stefan Küng. Der 28-Jährige hatte 2020 und 2021 jeweils triumphiert. Zwei Schweizer standen in einem EM-Zeitfahren noch nie zuoberst auf dem Podest. (sda)