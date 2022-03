Video: extern / rest/TikTok @andriragettli

Skifahren und gleichzeitig Jonglieren? Andri Ragettli kann natürlich auch das

An nächsten Wochenende geht auch bei den Ski-Freestylern die Saison mit dem Heimweltcup in Silvaplana zu Ende. Andri Ragettli will dort unter anderem die Enttäuschung der Olympischen Spiele vergessen machen, wo er eine Medaille im Slopestyle hauchdünn verpasst hat.

Dass er auf den zwei Brettern aussergewöhnliche Fähigkeiten hat, beweist er aber auch ausserhalb der Wettkämpfe. Der 23-jährige Bündner begeistert in den sozialen Medien mit einem Video, in dem er Ski fährt und gleichzeitig mit einem Fussball jongliert.

Best of Andri Ragettli – Der Schweizer Freeskier und Parkour-Star Video: watson/een