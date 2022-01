Super-G der Frauen in Garmisch 1. Cornelia Hütter (AUT) 1:18.19

1. Federica Brignone (ITA) +0.00

3. Tamara Tippler (AUT) +0.82

7. Jasmine Suter (SUI) +1.01

8. Corinne Suter (SUI) +1.03

8. Joana Hählen (SUI) +1.03

15. Noemie Kolly (SUI) +1.60

22. Jasmine Flury (SUI) +1.78

Conny Hütter darf sich unmittelbar vor Olympia über ihren dritten Weltcupsieg freuen. Bild: keystone

Schweizerinnen im Super-G geschlagen – Hütter und Brignone siegen zeitgleich und überlegen

Die Schweizerinnen konnten in Garmisch am Tag nach dem Doppelsieg in der Abfahrt im Super-G nicht nachdoppeln. Die schnellste Swiss-Ski-Fahrerin war überraschend die Schwyzerin Jasmina Suter als Siebte.

Die starke Fahrt von Jasmina Suter. Video: SRF

Abfahrtssiegerin Corinne Suter belegte zeitgleich mit Joana Hählen Rang 8. Jasmine Flury musste sich als Zweite in der Abfahrt diesmal mit Platz 22 begnügen.

Corinne Suter im Interview: «Das ist halt der Skisport.» Video: SRF

Den Sieg teilten sich die Italienerin Federica Brignone und die Österreicherin Cornelia Hütter. Für Brignone ist es der dritte Erfolg in dieser Disziplin in dieser Saison. Hütter fuhr erstmals seit über vier Jahren und einem Abfahrtssieg in Lake Louise auf den 1. Platz. Hinter dem Sieger-Duo klassierte sich ein österreichisches Trio mit Tamara Tippler, Mirjam Puchner und Nadine Fest in den Rängen 3 bis 5.

Wie schon in der Abfahrt waren einige der Top-Fahrerinnen nicht am Start. So zum Beispiel Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin sowie Sofia Goggia, Mikaela Shiffrin oder Ragnhild Mowinckel. (pre/sda)