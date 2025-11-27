Die Schweizer Curlerinnen um Skip Corrie Hürlimann verpassen an der Europameisterschaften im finnischen Lohja den Einzug in den Final. Die EM-Debütantinnen verlieren im Halbfinal gegen Schottland.
Nach einem guten Start mit einer 2:0-Führung misslangen dem Quartett Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher und Corrie in der Folge zu viele Steine, so dass Schottland davon zog und am Ende 8:5 gewann. Nun spielen die Schweizerinnen am Freitag gegen Norwegen um Bronze. (abu/sda)
