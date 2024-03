Bald beginnt die Curling-WM in Schaffhausen – das willst du wissen

Nach der äusserst erfolgreichen WM der Frauen sind nun die Männer dran: Am Samstag, 30. März, beginnt die Curling-WM in Schaffhausen. Hier findest du die wichtigsten Informationen sowie das ganze Programm.

Mehr «Sport»

Die wichtigsten Informationen

Wer startet für die Schweiz?

Ab Sonntag im Einsatz ist das Curling-Team um Skip Yannick Schwaller, mit Pablo Lachat, Benoit Schwarz-van Berkel und Sven Michel.



Die vier Männer vom CC3C Genève spielen seit zwei Jahren gemeinsam – und das bislang sehr erfolgreich: An der WM im letzten Jahr gab es die Bronze-Medaille, an den Europameisterschaften einmal Silber (2022) und einmal Bronze (2023). Das Ziel von Team Schwaller ist klar: eine erste Goldmedaille an der Heim-WM vor Schweizer Publikum.

Das Schweizer Curling-Team für die WM vor dem Rheinfall in Schaffhausen: Pablo Lachat, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Yannick Schwaller. Bild: keystone

Wie funktioniert der Modus?

In der ersten Woche spielt in der Round Robin ab Samstag, 30. März, jedes Team gegen jedes – 13 Teams aus vier Kontinenten. Das Schweizer Team steht ab Sonntag im Einsatz. Mit Ausnahme des ersten Tags werden an allen sieben Tagen drei Spielrunden à vier Matches gespielt.

In die K.O.-Runde kommen die sechs besten Teams der Round Robin. An der K.O.-Runde gibt es zunächst die Playoffs, danach die Halbfinals und schliesslich, am Sonntag, 7. April, die beiden Medaillen-Spiele.

Wer sind die Favoriten?

Absoluter Topfavorit ist Schottland. Das Team um Skip Bruce Mouat ist derzeit Titelverteidiger und gewann zuletzt zwei EM-Titel.



Unter den Favoriten befinden sich aber auch Italien, Schweden, Kanada – und die Schweizer.

Wo kann ich die Curling-WM schauen?

Wer die Spiele nicht im Stadion in Schaffhausen verfolgen will, kann sämtliche Spiele des Schweizer Teams live auf SRF mitverfolgen.

Die Spiele der Schweiz

Die Athleten des Schweizer Männer-Curling-Nationalteams, Yannick Schwaller, Mitte, Sven Michel, links, und Pablo Lachat, in Aktion. Bild: keystone

Samstag, 30. März

Kein Schweizer Spiel

Sonntag, 31. März

9 Uhr: Norwegen🇳🇴 – Schweiz🇨🇭

Norwegen🇳🇴 – Schweiz🇨🇭 14 Uhr: Schweiz🇨🇭 – Schweden🇸🇪

Montag, 1. April

14 Uhr: Niederlande🇳🇱 – Schweiz🇨🇭

Dienstag, 2. April

9 Uhr: Schweiz🇨🇭 – Japan🇯🇵

Schweiz🇨🇭 – Japan🇯🇵 19 Uhr: Südkorea – Schweiz🇨🇭

Mittwoch, 3. April

9 Uhr: Schweiz🇨🇭 – Neuseeland🇳🇿

Schweiz🇨🇭 – Neuseeland🇳🇿 19 Uhr: Tschechien🇨🇿 – Schweiz🇨🇭

Donnerstag, 4. April

16 Uhr: Schweiz🇨🇭 – Italien🇮🇹

Schweiz🇨🇭 – Italien🇮🇹 19 Uhr: Schottland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Schweiz🇨🇭

Freitag, 5. April

14 Uhr: Schweiz🇨🇭 – Deutschland🇩🇪

Schweiz🇨🇭 – Deutschland🇩🇪 19 Uhr: Kanada🇨🇦 – Schweiz🇨🇭

Spielplan nach Tag

Samstag, 30. März

14 Uhr – 1. Runde:

Schottland – Südkorea

Tschechien – Kanada

Schweden – Niederlande

Schweiz – USA



Schottland – Südkorea Tschechien – Kanada Schweden – Niederlande – USA 19 Uhr – 2. Runde:

Neuseeland – Norwegen

Schottland – USA

Japan – Italien

Deutschland – Kanada



Sonntag, 31. März

9 Uhr – 3. Runde:

Italien – Tschechien

Norwegen – Schweiz

Südkorea – Deutschland

Japan – Schweden



Italien – Tschechien Norwegen – Südkorea – Deutschland Japan – Schweden 14 Uhr – 4. Runde:

Schweiz – Schweden

Niederlande – Südkorea

Kanada – Schottland

Tschechien – Neuseeland



– Schweden Niederlande – Südkorea Kanada – Schottland Tschechien – Neuseeland 19 Uhr – 5. Runde:

Deutschland – Niederlande

Neuseeland – Japan

USA – Norwegen

Italien – Schottland



Montag, 1. April

9 Uhr – 6. Runde:

Südkorea – USA

Schweden – Tschechien

Deutschland – Japan



Südkorea – USA Schweden – Tschechien Deutschland – Japan 14 Uhr – 7. Runde:

Schweden – Norwegen

Kanada – Italien

Schottland – Neuseeland

Niederlande – Schweiz ​

Schweden – Norwegen Kanada – Italien Schottland – Neuseeland Niederlande – ​ 19 Uhr – 8. Runde:

Japan – Tschechien

USA – Niederlande

Italien – Südkorea

Norwegen – Deutschland​

Dienstag, 2. April​

9 Uhr – 9. Runde:

Tschechien – Südkorea

Schweiz – Japan

Neuseeland – Kanada

Tschechien – Südkorea – Japan Neuseeland – Kanada 14 Uhr – 10. Runde:

Norwegen – Niederlande

Deutschland – Schottland

Neuseeland – Schweden

USA – Italien​

Norwegen – Niederlande Deutschland – Schottland Neuseeland – Schweden USA – Italien​ 19 Uhr – 11. Runde:

Kanada – USA

Japan – Norwegen

Tschechien – Deutschland

Südkorea – Schweiz​

Mittwoch, 3. April

9 Uhr – 12. Runde:

Italien – Schweden

Schweiz – Neuseeland

Niederlande – Kanada

Schottland – Tschechien​

Italien – Schweden – Neuseeland Niederlande – Kanada Schottland – Tschechien​ 14 Uhr – 13. Runde:

Deutschland – Neuseeland

Italien – Niederlande

Norwegen – Südkorea

USA – Japan​

Deutschland – Neuseeland Italien – Niederlande Norwegen – Südkorea USA – Japan​ 19 Uhr – 14. Runde:

Tschechien – Schweiz

Südkorea – Kanada

Japan – Schottland

Schweden – Deutschland



Donnerstag, 4. April

9 Uhr – 15. Runde:

Niederlande – Schottland

USA – Schweden

Neuseeland – Italien

Kanada – Norwegen​

Niederlande – Schottland USA – Schweden Neuseeland – Italien Kanada – Norwegen​ 14 Uhr – 16. Runde:

Südkorea – Japan

Norwegen – Tschechien

Deutschland – USA

Schweiz – Italien​

Südkorea – Japan Norwegen – Tschechien Deutschland – USA – Italien​ 19 Uhr – 17. Runde:

Schweden – Kanada

Schottland – Schweiz

Niederlande – Tschechien

Neuseeland – Südkorea​

Freitag, 5. April

9 Uhr – 18. Runde:

USA – Neuseeland

Italien – Deutschland

Schottland – Norwegen

Japan – Niederlande​

USA – Neuseeland Italien – Deutschland Schottland – Norwegen Japan – Niederlande​ 14 Uhr – 19. Runde:

Schweiz – Deutschland

Kanada – Japan

Südkorea – Schweden

Tschechien – USA​

Schweiz – Deutschland Kanada – Japan Südkorea – Schweden Tschechien – USA​ 19 Uhr – 20. Runde:

Norwegen – Italien

Niederlande – Neuseeland

Kanada – Schweiz

Schweden – Schottland​

Samstag, 6. April

10 Uhr: Qualifikationsspiele

3. Platz – 6. Platz

4. Platz – 5. Platz

3. Platz – 6. Platz 4. Platz – 5. Platz 16 Uhr: Halbfinals

1. Platz – Gewinner von 4. Platz – 5. Platz

2. Platz – Gewinner von 3. Platz – 6. Platz

Sonntag, 7. April

10 Uhr: Bronze-Medaillen-Spiel

15 Uhr: Gold-Medaillen-Spiel

(lak)