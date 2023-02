Wenig ist so befriedigend, wie Curling zu schauen, wenn alles aufgeht

Mehr «Sport»

Bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo dauert es noch drei Jahre. Bis dahin wird die Randsportart Curling in der Schweiz in ihrer Nische bleiben. Damit du trotzdem auf deine Kosten kommst, blicken wir zum alljährlichen «Curling Is Cool Day» am 23. Februar auf 13 legendäre Curling-Momente zurück.

Wie am Flipperkasten

Mike McEwen liegt 2:6 zurück und macht dann aus der Eisfläche einen Flipperkasten. Er schreibt vier Steine und gleicht zum 6:6 aus:

Nicht nur im Winterschlussverkauf gilt: Alles muss raus

Kaitlyn Lawes räumt mal auf im Haus:

Die Halle kocht

In Kanada ging dieser Stein von Al Hackner im Jahr 1985 als «The Miracle in Moncton» in die Sportgeschichte ein. Mit eins zu tausend bezeichnete der Kommentator die Chance, dass dieser Versuch gelingt:

Vier Mal «tägg!» und gut ist

Silvana Tirinzoni macht keine Gefangenen:

Präzise wie ein Schweizer Uhrmacher

Ganz genau ins Tee, das Zentrum des Buttons, legt Kevin Martin seinen roten Stein:

Viele Wege führen ins Haus

Weil vorne alles zugesperrt ist, versucht es Jennifer Jones über die Seite. Der Plan geht auf – sie ist kanadische Meisterin:

Aller schlechten Dinge sind drei und müssen drum weg

Kevin Martin lässt drei gelbe Steine verschwinden – und das vorbei an den eigenen roten, um mit dem letzten Stein die Partie für sich zu entscheiden:

🎰

Dieses sagenhafte Siebner-Haus gelingt dem Team von Skip Peter Da Cruz an den Schweizer Meisterschaften 2021:

Kapitaler Acht-Ender

Die Rede ist nicht von einem Hirsch, sondern vom perfekten End. Mit allen acht Steinen schreibt das Schweizer Frauen-Team 2021 gegen Dänemark – etwas, was es bis dahin an Weltmeisterschaften noch nie gegeben hatte. Schade nur, dass es bloss mieses Bildmaterial davon gibt:

Mit einem Stein alles abgeräumt

Kevin Koe räumt drei rote Steine ab, um selber zwei zu schreiben und das Spiel zu gewinnen:

Was wäre, wenn …

Alles muss für Glenn Howard aufgehen, damit er beide gelben Steine des Gegners aus dem Haus bugsieren kann. Und es geht alles auf:

Kein Platz für Fremde

Sandra Schmirler schafft es tatsächlich, hier den roten Stein zwischen den eigenen gelben hinauszubugsieren:

Butterzart und knallhart zugleich

Leslie Wilson-Westcott schafft es, den gelben Stein so vom eigenen roten weg zu spielen, dass dieser an Ort und Stelle bleibt:

Video: streamable

Das nächste Mal wird Curling in einigen Wochen etwas mehr im medialen Fokus stehen. Vom 18. bis 26. März findet im schwedischen Sandviken die WM der Frauen statt. Die Weltmeisterschaften der Männer werden vom 1. bis 9. April in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ausgetragen – also in dem Land, in dem Curling so populär ist wie nirgendwo sonst.