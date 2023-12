Das sind die Highlights des Super-Sportjahres 2024 – und das läuft sonst alles

Die Fussball-EM in Deutschland, die Olympischen Sommerspiele in Paris und die Rad-WM in Zürich ragen aus einem reich befrachteten Programm heraus. Hier unser Service, damit du die für dich relevanten Ereignisse des neuen Jahres in der Agenda eintragen kannst.

Januar

1.1. Skispringen, Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen

1.1. Langlauf, Tour de Ski in Toblach

3.1. Darts, WM in London, Final

3.1. Skispringen, Vierschanzentournee in Innsbruck

Spektakulär ist der Blick von der Bergisel-Schanze. Bild: keystone

3./4.1. Langlauf, Tour de Ski in Davos

4.–6.1. Handball, Yellow Cup in Winterthur

5.–19.1. Automobil, Rallye Dakar in Saudi-Arabien

6.1. Skispringen, Vierschanzentournee in Bischofshofen

6./7.1. Ski alpin, Weltcup Männer in Adelboden, Frauen in Kranjska Gora (Slowenien)

6./7.1. Langlauf, Tour de Ski in Val di Fiemme

10.–14.1. Eiskunstlauf, EM in Kaunas (Litauen)

10.–28.1. Handball, EM Männer in Deutschland

Die Schweiz ist an der Handball-EM mit dabei. Bild: keystone

10.–14.1. Rad, Bahn, EM in Apeldoorn (Niederlande)

11.–14.1. Ski alpin, Weltcup Männer in Wengen

12.1.–16.2. Fussball, Asien-Meisterschaft in Katar

13.1.–11.2. Fussball, Afrika-Cup in der Elfenbeinküste

14.–28.1. Tennis, Australian Open in Melbourne

Die besten Bilder der Australian Open 2023 1 / 64 Die besten Bilder der Australian Open 2023 Noch ist der Schatten der «Alten» zu gross: Novak Djokovic heisst der Turnier-Sieger – zum zehnten Mal bereits. quelle: keystone / fazry ismail

19.1.–1.2. Olympische Jugendspiele in Gangwon (Südkorea)

19.–21.1. Ski alpin, Weltcup Männer in Kitzbühel

20./21.1. Fussball, Super League, 19. Runde (Start 2. Saisonhälfte)

23./24.1. Ski alpin, Weltcup Männer in Schladming

25.–28.1. Skispringen, WM Skifliegen in Bad Mitterndorf

26.–28.1. Langlauf, Weltcup in Ulrichen VS

26.–28.1. Ski Freestyle und Snowboard, X Games in Aspen

27.–28.1. Skicross, Weltcup in St.Moritz

Februar

2.–4.2. Rad, Quer, WM in Tabor (Tschechien)

Die Querfahrer hoffen, dass es nicht allzu schlammig wird. Bild: www.imago-images.de

2.–18.1. Schwimmen, WM in Doha

7.–18.2. Biathlon, WM in Nove Mesto na Morave (Tschechien)

8.–11.2. Eishockey, Euro Hockey Tour in Karlstad (Schweden)

11.2. American Football, Super Bowl in Las Vegas

Hier geht's um den Super Bowl: Das Allegiant Stadium in Las Vegas. Bild: keystone

16.–18.2. Ski alpin, Weltcup Frauen in Crans-Montana

17.2. Boxen, Schwergewichts-WM, Alexander Usyk – Tyson Fury in Riad

19.2.–3.3. Bob und Skeleton, WM in Winterberg

20.2. Eishockey, Champions Hockey League, Final

22.–25.2. Rad, BMX, Freestyle, WM in Enoshima (Japan)

24.2. Unihockey, Schweizer Cupfinals in Bern

März

1.–3.3. Leichtathletik, Hallen-WM in Glasgow

2.3. Rad, Strade Bianche in Siena

Strade Bianche ist ein erstes Highlight der Rad-Saison. Bild: keystone

3.3. Automobil, Formel-1-WM, GP Bahrain in Sakhir

3.–10.3. Rad, Paris – Nizza

4.–10.3. Rad, Tirreno-Adriatico

6.–17.3. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Indian Wells

7.–13.3. Eishockey, National League, Pre-Playoffs (Ränge 7-10)

9.3. Automobil, Formel-1-WM, GP Saudi-Arabien in Dschidda

10.3. Langlauf, Engadin Skimarathon, Maloja – S-chanf

15.–17.3. Skicross, Weltcup in Veysonnaz

15.–17.3. Langlauf, Weltcupfinal in Falun (Schweden)

16.–24.3. Curling, WM Frauen in Sydney, Nova Scotia (Kanada)

16.–30.3. Eishockey, National League, Playoff-Viertelfinals und Playout

16.3. Rad, Mailand – Sanremo

16.–24.3. Ski alpin, Weltcup-Finale in Saalbach

Schöne Berge hat auch Österreich, selbst wenn keiner davon ein 4000er ist. Bild: keystone

19.–31.3. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Miami

20.–24.3. Eiskunstlauf, WM in Montréal

22.–24.3. Skicross, Weltcup-Finale in Idre Fjäll (Schweden)

22.–24.3. Skispringen, Weltcupfinale in Planica (Slowenien)

23.3. Fussball, Länderspiel Dänemark – Schweiz in Kopenhagen

23.–24.3. Ski Freestyle und Snowboard, Weltcup-Finale Slopestyle in Silvaplana

24.3. Automobil, Formel-1-WM, GP Australien in Melbourne

26.3. Fussball, Länderspiel Irland – Schweiz in Dublin

30.3.–7.4. Curling, WM Männer in Schaffhausen

Hopp dä Bäse und ab ins Haus! bild: imago-images.de

31.3. Rad, Flandern-Rundfahrt

April

1.–14.4. Eishockey, National League, Playoff-Halbfinals

3.–14.4. Eishockey, WM Frauen in Utica (USA)

7.4. Automobil, Formel-1-WM, GP Japan in Suzuka

7.4. Rad, Paris-Roubaix

7.–14.4. Tennis, ATP Masters 1000 in Monte Carlo

11.–14.4. Golf, Masters in Augusta, Georgia (USA)

Im letzten Jahr durfte sich Jon Rahm ins grüne Jackett des Siegers helfen lassen. Bild: keystone

13.–27.4. Volleyball, NLA Männer, Playoff-Final

14.–28.4. Volleyball, NLA Frauen, Playoff-Final

14.–28.4. Basketball, NLA Frauen, Playoff-Final

14.4. Rad, Amstel Gold Race in Valkenburg (Niederlande)

16.–30.4. Eishockey, National League, Playoff-Final

20.4.–6.5. Snooker, WM in Sheffield

20. oder 21.4. Fussball, Schweizer Cup Frauen, Final (Ort noch offen)

20./21.4. Fussball, Super League, 33. Runde (Abschluss 1. Saisonphase)

21.4. Automobil, Formel-1-WM, GP China in Schanghai

21.4. Leichtathletik, Zürich Marathon (auch SM)

21.4. Rad, Lüttich – Bastogne – Lüttich

22.4. Eishockey, NHL, Playoff-Auftakt

23.–28.4. Rad, Tour de Romandie

24.–28.4. Kunstturnen, EM der Männer in Rimini

Hach, wer bekommt nicht auch gleich Lust auf Rimini? Bild: keystone

24.4.–5.5. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-Turnier in Madrid

25.–28.4. Judo, EM in Zagreb

25.–28.4. Rudern, EM in Szeged (Ungarn)

27./28.4. Fussball, Schweizer Cup, Halbfinals

Mai

2.–5.5. Eishockey, Euro Hockey Tour, Czech Hockey Games in Tschechien

2.–5.5. Kunstturnen, EM der Frauen in Rimini

4./5.5. Fussball, Super League, 34. Runde (Auftakt Champions und Relegation Group)

4.–26.5. Rad, Giro d'Italia

5.5. Automobil, Formel-1-WM, GP Miami

7./8.5. Fussball, Champions League, Halbfinals, Rückspiele

8.–19.5. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Rom

Fast so eindrücklich wie das Kolosseum: Das Foro Italico in Rom. Bild: EPA

10.–26.5. Eishockey, WM in Prag und Ostrava

16.–19.5. Golf, PGA Championship in Louisville (USA)

16–18.5. Rad, BMX, Racing, WM in Rock Hill (USA)

19.5. Automobil, Formel-1-WM, GP Emilia-Romagna in Imola

19.5.–2.6. Handball, NLA Männer, Playoff-Finals

21.5. Fussball, Super League, Relegation Group, 38. Runde (Abschluss)

22.5. Fussball, Europa League, Final in Dublin

25.5. Fussball, Champions League Frauen, Final in Bilbao

25.5. Fussball, Super League, Championship Group, 38. Runde (Abschluss)

25. oder 26.5. Fussball, Frauen, Super League, Playoff-Final

25./26.5. Fussball, Barrage Super League/Challenge League, Hinspiel

26.5. Automobil, Formel-1-WM, GP Monaco in Monte Carlo

Fernando Alonso in der Loews-Kurve. Bild: keystone

26.5.–9.6. Tennis, French Open/Roland-Garros in Paris

28. oder 31.5. Fussball, Barrage Super League/Challenge League, Rückspiel

29.5. Fussball, Conference League, Final in Athen

30.5. Leichtathletik, Diamond League, Bislett Games in Oslo

30.5.–2.6. Reiten, CSIO in St.Gallen

Juni

1.6. Fussball, Champions League, Final in London (Wembley)

2.6. Fussball, Schweizer Cup, Final in Bern

2.6. Leichtathletik, Diamond League in Stockholm

7.–12.6. Leichtathletik, EM in Rom

8.–9.6. Handball, Champions League, Final Four in Köln

9.6. Automobil, Formel-1-WM, GP Kanada in Montreal

9.–16.6. Rad, Tour de Suisse

Ob wieder ein Schweizer, wie im Vorjahr Stefan Küng, das Leadertrikot tragen wird? Bild: keystone

14.6.–14.7. Fussball, EM in Deutschland

18.–23.6. Fechten, EM in Basel

20.6.–14.7. Fussball, Copa America in den USA

23.6. Automobil, Formel-1-WM, GP Spanien in Barcelona

29.6.–21.7. Rad, Tour de France

30.6. Automobil, Formel-1-WM, GP Österreich in Spielberg

30.6. Schwingen, Nordostschweizer Fest in Meilen

Juli

1.–14.7. Tennis, The Championships in Wimbledon, London

7.7. Leichtathletik, Diamond League in Paris

7.7. Automobil, Formel-1-WM, GP Grossbritannien in Silverstone

7.7. Schwingen, Innerschweizer Fest in Menzingen

12.7. Leichtathletik, Diamond League, Herculis in Monaco

13.–21.7. Tennis, Swiss Open in Gstaad (ATP-Turnier)

18.–21.7. Golf, British Open in Troon (Schottland)

20./21.7. Fussball, Super League, Saisonstart

20./21.7. Automobil, Formel E in London, Saisonfinale

Die Formel E kämpft nach wie vor um Anerkennung. Bild: keystone

20.7. Leichtathletik, Diamond League in London

21.7. Automobil, Formel-1-WM, GP Ungarn in Mogyorod

26.7.–11.8. Olympische Sommerspiele in Paris

28.7. Automobil, Formel-1-WM, GP Belgien in Spa-Francorchamps

August

6.–12.8. Tennis, ATP Masters 1000 in Montreal

11.8. Schwingen, Berner Kantonales in Burgdorf

11.–18.8. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Cincinnati

14.8. Fussball, UEFA-Supercup in Warschau

16.–18.8. Fussball, Schweizer Cup, 1. Hauptrunde

17.8.–8.9. Rad, Vuelta (Spanien-Rundfahrt)

21.–25.8. Faustball, EM Männer in Frauenfeld

22.8. Leichtathletik, Diamond League, Athletissima in Lausanne

25.8. Automobil, Formel-1-WM, GP Niederlande in Zandvoort

25.8. Motorrad, Motocross-WM, MXGP of Switzerland in Frauenfeld

Beim Motocross-WM-Lauf in Frauenfeld knattern die Motoren 1 / 12 Beim Motocross-WM-Lauf in Frauenfeld knattern die Motoren UFOs bekommen die Fans nicht zu sehen, aber viel Töff-Action am Ostermontag 2023. quelle: keystone / gian ehrenzeller

26.8.–8.9. Tennis, US Open in New York

28.8.–8.9. Paralympics in Paris

29.8. Leichtathletik, Diamond League, Golden Gala in Rom

September

1.9. Automobil, Formel-1-WM, GP Italien in Monza

5.9. Leichtathletik, Diamond League, Weltklasse Zürich

5.–7.9. Fussball, Nations League, 1. Spieltag

8.–10.9. Fussball, Nations League, 2. Spieltag

8.9. Schwingen, Jubiläumsschwingfest 125 Jahre ESV in Appenzell

Schwingerkönig Joel Wicki kühlt sich vor dem Gang ins Sägemehl noch einmal ab. Bild: keystone

11.–15.9. Rad, EM in Limburg (Belgien)

13.–15.9. Fussball, Schweizer Cup, Sechzehntelfinals

13.–14.9. Leichtathletik, Final der Diamond League, Memorial Van Damme in Brüssel

14.9. Unihockey, Saisonstart Prime League Frauen und Männer

15.9. Automobil, Formel-1-WM, GP Aserbaidschan in Baku

17./18.9. Fussball, Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag

21.–29.9. Rad Strasse, WM in Zürich (inkl. WM Para-Cycling)

22.9. Automobil, Formel-1-WM, GP Singapur

22.9. Triathlon, Ironman-WM Frauen in Nizza

Oktober

2.–13.10. Tennis, ATP Masters 1000 in Schanghai

10.–12.10. Fussball, Nations League, 3. Spieltag

12.10. Rad, Lombardei-Rundfahrt

12.–20.10. Segeln, America's Cup in Barcelona

Das Team New Zealand und Alinghi Red Bull bei einer Vor-Regatta im Herbst 2023. Bild: keystone

13.–15.10. Fussball, Nations League, 4. Spieltag

16.–20.10. Rad, Bahn, WM in Ballerup (Dänemark)

19.–27.10. Tennis, Swiss Indoors in Basel (ATP-Turnier)

20.10. Automobil, Formel-1-WM, GP USA in Austin, Texas

26.10. Triathlon, Ironman-WM Männer in Kailua Kona, Hawaii (USA)

27.10. Automobil, Formel-1-WM, GP Mexiko in Mexico City

28.10.–3.11. Tennis, ATP Masters 1000 in Paris

November



1.–3.11. Rad, Quer, EM in Pontevedra (Spanien)

3.11. Automobil, Formel-1-WM, GP Brasilien in São Paulo

3.–11.11. Tennis, WTA Finals (Ort noch offen)

7.–10.11. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour in Finnland

10.11. Segeln, Start zur Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne (Frankreich)

10.–17.11. Tennis, ATP Finals in Turin

Vielleicht gewinnt mal ein anderer als Novak Djokovic. Bild: keystone

12.–17.11. Tennis, Billie Jean King Cup, Finalturnier

17.11. Motorrad, Strassen-WM, GP Valencia (Saisonfinale)

19.–24.11. Tennis, Davis Cup, Finalturnier in Malaga

23.11. Automobil, Formel-1-WM, GP Las Vegas

28.11.–15.12. Handball, Frauen-EM in Wien, Debrecen (Ungarn), Innsbruck und Basel

Dezember

1.12. Automobil, Formel-1-WM, GP Katar in Lusail

3.–5.12. Fussball, Schweizer Cup, Achtelfinals

7.–15.12. Unihockey, WM Männer in Malmö (Schweden)

8.12. Automobil, Formel-1-WM, GP Abu Dhabi

10.–15.12. Schwimmen, Kurzbahn-WM in Budapest

Ein guter Start ist Gold wert. Bild: keystone

12.–15.12. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour in der Schweiz

14./15.12. Fussball, Super League, 18. Runde (Abschluss 1. Saisonhälfte)

16.12. Fussball, Gruppenauslosung Frauen-EM 2025 in der Schweiz

26.–31.12. Eishockey, Spengler Cup in Davos

26.12.–5.1.2025 Eishockey, U20-WM in Ottawa

(ram/sda)