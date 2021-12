Super-G in Bormio 1. Aleksander Aamodt Kilde NOR

2. Raphael Haaser AUT +0,72

3. Vincent Kriechmayr AUT +0,85

5. Beat Feuz +1,13

7. Stefan Rogentin +1,35

8. Marco Odermatt +1,43

11. Gino Caviezel +1,52

15. Loic Meillard +1,67

Beat Feuz war heute der beste Schweizer. Bild: keystone

Starkes Schweizer Team ohne Podestplatz – Kilde gewinnt Super-G überlegen

Die Schweizer konnten im ersten Super-G in Bormio als Team überzeugen, verpassten aber das Podest. Beat Feuz, Stefan Rogentin und Marco Odermatt belegen die Ränge 5, 7 und 8.

Feuz, der im letzten Super-G in Val Gardena Vierter geworden war, zeigte eine starke Reaktion auf seinen ärgerlichen Ausfall in der Abfahrt vom Vortag. Rogentin, in Val Gardena Fünfter, schaffte sein zweitbestes Ergebnis im Weltcup.

Eine Klasse für sich war Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger errang seinen dritten Super-G-Sieg in Folge mit 72 Hundertsteln Vorsprung vor dem überraschenden Österreicher Raphael Haaser. Dessen Landsmann, Weltmeister Vincent Kriechmayr, ist Dritter. (ram/sda)

* folgt mehr *