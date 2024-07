Lady Gaga: Sie trat im Rahmen der Eröffnungsfeier für Olympia 2024 auf. Bild: www.imago-images.de

Wirbel um Olympia-Auftritt: War Lady Gaga gar nicht live dabei?

Ihr Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris wurde gefeiert. Doch Lady Gaga soll ihn zuvor aufgezeichnet haben.

Mehr «Sport»

Olympia 2024 hat begonnen: Am Freitagabend wurden die Sommerspiele mit einer spektakulären Liveshow eröffnet. Und das nicht wie sonst im Stadion, sondern mitten in Paris. Mehr als 320'000 Menschen versammelten sich an den Seine-Ufern und auf den Brücken, mehr als eine Milliarde Menschen verfolgen die Eröffnungszeremonie weltweit auf den Bildschirmen.

In einer ersten Show-Einlage trat US-Sängerin Lady Gaga auf. Bei einer Revue-Einlage im Schatten der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame wurde sie auf einer goldenen Treppe von Tänzern mit rosa Puscheln begleitet. Passend zur Kulisse performt sie auf Französisch den Song «Mon Truc En Plume» von Zizi Jeanmaire.

Lady Gagas Auftritt wurde aufgezeichnet

Mit den Worten «Guten Abend und willkommen in Paris» begann die Sängerin ihren Auftritt – der nun für Wirbel sorgt. Denn er fand nach Informationen der Deutschen Presseagentur gar nicht live statt. Als die Showeinlage während der Eröffnungszeremonie gezeigt wurde, war die Bühne verwaist. Offenbar wurde der Act vorher aufgezeichnet und lediglich über die großen Leinwände in der Stadt ausgestrahlt.

Der Associated Press zufolge, stand Lady Gaga etwa drei Stunden vor Beginn der Eröffnungszeremonie auf der Bühne und sang rund eine Stunde lang, bevor sie wieder verschwand. Zu dem Grund für die vorgezogene Show gab es auf Nachfrage der AP bisher keine Stellungnahme.

«Warum reist sie nach Paris, wenn sie etwas aufzeichnet?»

Zwar wurde die Performance der Sängerin gefeiert, in den sozialen Netzwerken sorgte die Aufzeichnung jedoch auch für Ärger. Zahlreiche Fans äusserten unter anderem beim Kurznachrichtendienst ihre Enttäuschung. «Bin ich der Einzige, den es stört, dass sie nicht live gesungen hat?», hakte ein User nach. Ein anderer wunderte sich: «Warum reist sie nach Paris, wenn sie dann etwas aufzeichnet?» «Ich hätte sie so gerne hier gesehen», lautet ein weiterer Kommentar.

Lady Gaga äusserte sich selbst bisher nicht dazu. Bei X schrieb sie lediglich zu dem Auftritt: «Ich bin so dankbar, dass man mich gebeten hat, die Olympischen Spiele in Paris zu eröffnen [...] Ich wollte nichts anderes, als eine Aufführung zu gestalten, die das Herz Frankreichs erwärmt, die französische Kunst und Musik feiert und zu einem so bedeutenden Anlass alle an eine der zauberhaftesten Städte der Welt erinnert – Paris.»

Die Original-Tanznummer des Liedes, das auf Deutsch «Mein Federzeug» heisst, ebenfalls mit einem grossen Feder-Fächer war einst das Markenzeichen der Tänzerin und Sängerin Jeanmaire. Es war nicht der erste Auftritt von Lady Gaga auf Französisch, sie sang bereits in dem Film «A star is born» in der Sprache.