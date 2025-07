Spanien setzt zum EM-Auftakt gegen Portugal eine Duftmarke. Bild: keystone

Eine Halbzeit Vollgas reicht – Spanien setzt eine Duftmarke und deklassiert Portugal

Die Weltmeisterinnen aus Spanien drücken der EM in der Schweiz gleich zum Auftakt mit einem 5:0-Kantersieg gegen Portugal den Stempel auf. Esther Gonzalez trifft gleich doppelt.

Kein Captain Irene Paredes (nach einer Roten Karte in der Qualifikation für das erste Spiel gesperrt), keine Stammgoalie Cata Coll (angeschlagen), zunächst keine Weltfussballerin Aita Bonmati (wurde nach ihrer Hirnhautentzündung überraschend zehn Minuten vor Schluss eingewechselt), noch immer viele Querelen im Vorfeld der EM. Von solchen «Nebensächlichkeiten» lassen sich Spaniens Fussballerinnen nicht beirren.

Spanien geht nach nur 90 Sekunden in Führung. Video: SRF

Zum Auftakt in der Gruppe B deklassierten die Weltmeisterinnen vor 29'520 Zuschauern in Bern Portugal 4:0. Esther Gonzalez nach 87 Sekunden zum 1:0 und kurz vor der Pause zum 4:0 sowie dazwischen Vicky Lopez und Alexia Putellas sorgten schon in der ersten Hälfte für glasklare Verhältnisse. Erst danach steckten die Spannerinnen einen Gang zurück und ersparten den bedauernswerten Portugiesinnen eine noch grössere Packung. Erst in der Nachspielzeit fiel doch noch das 5:0.

Gonzalez trifft schon zum 4:0 Video: SRF

Vor dem Anpfiff hatte man noch gemeinsam in einer Schweigeminute des bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder verstorbenen portugiesischen Stürmerstars Diogo Jota gedacht.

Spanien - Portugal 5:0 (4:0)

Bern. - 29'520 Zuschauer.

Tore: 2. Gonzalez 1:0. 8. Lopez 2:0. 41. Putellas 3:0. 43. Gonzalez 4:0. 92. Martin-Prieto 5:0.

Bemerkungen: Spanien ohne Paredes (gesperrt) und Coll (rekonvaleszent). (abu/sda)

Die Tabelle:

