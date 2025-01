Auch im vergangenen Jahr schien nicht die Sonne: Livio Simonet in Aktion. Bild: keystone

Riesenslalom neu am Sonntag: Warum Adelboden kurzfristig das Programm ändert

Ski-Fans aufgepasst! Der Auftakt zu den grossen Januar-Rennen mit Bewerben in Adelboden, am Lauberhorn und in Kitzbühel muss umgestellt werden.

Was ist neu?

Am Samstag und Sonntag finden zwei Weltcuprennen am Chuenisbärgli in Adelboden statt. Neu ist deren Reihenfolge, denn Slalom und Riesenslalom wurden getauscht. Am Samstag findet neu der Slalom statt, am Sonntag der Riesenslalom.

Weshalb die Änderung?

Grund dafür sind die Wetterprognosen. Für den Samstagvormittag wird derzeit mit Schneefall gerechnet, vor allem aber auch mit einer aufkommenden Bise. Wie das Weltcup-OK mitteilt, wird bei dieser Wetterlage mit der Restfeuchtigkeit Nebel ans Chuenisbärgli gedrückt. Für allem für den oberen Bereich der Riesenslalom-Piste wird deshalb eine schlechte Sicht vorhergesagt, die kein faires Rennen ermöglichen würde.

Mit dem Programmtausch wollen die Ausrichter die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass im Berner Oberland an beiden Tagen gefahren werden kann. Im Slalom sei ein faires Rennen auch bei Nebel möglich, weil der Start weiter unten erfolgt. Dieses Rennen ist – Stand jetzt – eher auf der Kippe als Adelbodens «Filetstück», der Riesenslalom. «Am Sonntag ist Stand heute gutes Wetter für den Riesenslalom vorausgesagt», teilt das OK mit.

Drei Kuhglocken hat er schon: Schlägt Marco Odermatt in Adelboden erneut zu? Bild: keystone

Wann starten die Rennen?

Die Startzeiten bleiben unverändert. Der 1. Lauf beginnt jeweils um 10.30 Uhr, der 2. Lauf um 13.30 Uhr.

Was passiert mit den Tickets?

Sie behalten ihre Gültigkeit für den Tag, für den sie gekauft wurden. Wer also darauf hoffte, am Samstag den vierten Riesenslalom-Sieg von Ski-Superstar Marco Odermatt in Adelboden hintereinander live mitzuerleben, muss nun den Schweizer Slalom-Cracks um Daniel Yule die Daumen drücken. 2020 feierte der Walliser in Adelboden einen seiner sieben Weltcupsiege. Umgekehrt dürfen sich vielleicht jene Fans freuen, die für den Samstag kein Ticket mehr ergattern konnten, aber für den Sonntag: Nun sehen sie doch den Riesenslalom – sofern das Wetter mitspielt. (ram)