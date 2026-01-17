wechselnd bewölkt
Marco Odermatt triumphiert am Lauberhorn in Wengen erneut und überlegen

Weltcup-Abfahrt in Wengen
1. Marco Odermatt SUI
2. Vincent Kriechmayr AUT +0,79
3. Giovanni Franzoni ITA +0,90
4. Franjo von Allmen SUI +0,93
5. Alexis Monney SUI +0,95
Stand nach 32 Fahrern.
Die Resultate im Detail
Switzerland&#039;s Marco Odermatt speeds down the course during an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill, in Wengen, Switzerland, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti) Switzerland ...
Aggressiv zum Sieg: Marco Odermatt.Bild: keystone

«Mein Plan ging perfekt auf» – Odermatt triumphiert am Lauberhorn überlegen

Marco Odermatt ist mal wieder nicht zu schlagen. Der Nidwaldner Ski-König feiert seinen vierten Sieg in Folge in der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen.
17.01.2026, 13:3717.01.2026, 13:42
Ralf Meile
Ralf Meile

Sieger beider Abfahrten 2024. Sieger der Abfahrt 2025. Und nun auch Sieger der Abfahrt 2026. Marco Odermatt ist und bleibt der König vom Lauberhorn.

epa12655302 Marco Odermatt of Switzerland reacts in the finish area during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Wengen, Switzerland, 17 January 2026. EPA/PETER SCHNE ...
Odermatt ballt die Siegerfaust.Bild: keystone

Das Rennen am Samstagmittag war wegen des Windes verkürzt durchgeführt worden. Odermatt und Co. starteten am Hundschopf, der oberste Abschnitt fiel weg. Dem 28-jährigen Dominator der letzten Jahre kam das entgegen – obwohl er das selbstredend gar nicht nötig hat.

Von oben bis unten makellos

Direkt vor Odermatt hatte der Österreicher Vincent Kriechmayr deutlich die Führung übernommen. Seine Fahrt war zweifellos gut, am Ende sollte sie für Rang 2 reichen. Doch «Odi», angefeuert von zehntausenden euphorischen Fans, pulverisierte die Bestzeit.

In jedem Sektor baute er seinen Vorsprung gegenüber Kriechmayr aus. Den Zielstrich überquerte Odermatt nach 1:33.14 Minute um 79 Hundertstel schneller als sein österreichischer Rivale. «Ich fuhr ins Ziel und wusste, dass ich nirgends schneller fahren könnte», sagte er im SRF. «Mein Plan ging perfekt auf.»

Der Traumlauf von Marco Odermatt.Video: SRF

«Es gibt nichts auszusetzen an dieser Fahrt», lobte Altmeister Beat Feuz als SRF-Experte seinen Nachfolger nach dessen 52. Weltcupsieg. «Ich wüsste wirklich nicht, wo ich Marco etwas zeigen könnte, das er besser hätte machen können.»

Von Allmens Fehler im Kernen-S

Nur ganz unten war Alexis Monney noch um sieben Hundertstel schneller als Odermatt. Der sagte nach Rang 4 im Super-G am Freitag: «Ich wusste, dass auf dieser verkürzten Strecke jeder Hundertstel zählt und habe deshalb viel riskiert. Was gestern in die Hose ging, machte heute den Unterschied.»

Gefährlich hätte ihm Franjo von Allmen werden können. Doch der Weltmeister fuhr das Kernen-S nicht optimal. Er büsste dort sieben Zehntel auf Odermatt ein – und schaffte es dennoch beinahe aufs Podest. Denn vorher und danach war von Allmen insgesamt nur 0,25 Sekunden langsamer als der Sieger.

Die Fahrt von Franjo von Allmen.Video: SRF

Franzoni wieder auf dem Podest

Von Allmen schlug damit auch den endschnellen Monney um zwei Hundertstel. Dass es ihm nicht aufs Podest reichte, dafür war Giovanni Franzoni besorgt. Mit der Startnummer 28 war der Italiener der letzte Favorit, hatte er doch die Trainings dominiert und am Freitag im Super-G seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Franzoni setzte sich gegen Weltmeister von Allmen um drei Hundertstel durch.

Es war so, wie es Marco Odermatt gesagt hatte: Jede Hundertstel zählte. Ausser für ihn, den Ausserirdischen, der den Rest der Welt mal wieder zu Statisten degradierte.

