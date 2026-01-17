Weltcup-Abfahrt in Tarvisio 1. Nicol Delago ITA

2. Kira Weidle-Winkelmann GER +0,20

3. Lindsey Vonn USA +0,26 Die Schweizerinnen:

15. Corinne Suter +1,50

21. Janine Schmitt +2,57

26. Priska Ming-Nufer +3,12

28. Delia Durrer +3,19

30. Jasmine Flury +3,21

30. Malorie Blanc +3,21



Nicol Delago feiert ihren ersten Weltcupsieg. Bild: keystone

Delago triumphiert in Tarvisio – Suter als 15. beste Schweizerin

15 Jahre lang gab es in Tarvisio keine Frauen-Abfahrt mehr. Bei der Rückkehr in den Weltcup-Kalender triumphiert eine Lokalmatadorin. Nicol Delago feiert ihren ersten Weltcupsieg. Corinne Suter ist als 15. die beste Schweizerin.

Nicol Delagos erster Weltcupsieg ist kein Triumph, der sich abzeichnete. Ihr bestes Resultat in der laufenden Saison war ein 9. Rang – diesen belegte sie sowohl in der Abfahrt in Zauchensee vor einer Woche wie auch in Val d'Isère kurz vor Weihnachten.

«Mir fehlen die Worte»

Dennoch jubelte die 30-Jährige mit Startnummer 3 nach ihrer Zieleinfahrt in Tarvisio ausgelassen. So, als hätte sie das Rennen schon gewonnen. «Es ist unglaublich. Mir fehlen die Worte», sagte sie später ins SRF-Mikrofon. Zu Hause zu triumphieren, mache sie sehr glücklich. «Ich habe einfach versucht, den Ski laufen zu lassen. Ich sagte mir: ‹Mach was du kannst›».

Hat einen noch schöneren Dialekt als Dominik Paris: Siegerin Nicol Delago. Video: SRF

Mit dieser Taktik distanzierte Delago nicht nur die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann, die auf den 2. Platz fuhr, sondern auch die Disziplinenführende Lindsey Vonn, die zum fünften Mal in Folge auf das Abfahrts-Podest stieg.

Die US-Amerikanerin, neben Elena Curtoni (24.) und der verletzten Lara Gut-Behrami die einzige aktive Fahrerin, welche in Tarvisio bereits Abfahrts-Weltcups bestritt, sicherte sich damit ihren dritten Podestplatz in Tarvisio, nachdem sie 2009 und 2011 Zweite geworden war.

Schweizerinnen ohne Top-Resultat

Die Schweizerinnen hingegen wussten nicht zu überzeugen. Beste des Swiss-Ski-Teams war Corinne Suter im 15. Rang. «Es war nicht ganz einfach mit den Bedingungen, ganz anders als gestern im Training», sagte Suter nach ihrer Fahrt.

Nach ihrer Verletzung noch nicht wieder da, wo sie war: Corinne Suter. Bild: keystone

«Es waren keine einfachen Rennen, um wieder zu starten», so Suter weiter, die nach einem Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz während rund einem Monat ausgefallen war. Nun versuche sie, jene Schwünge, die gut waren, mitzunehmen.

Janine Schmitt gelang nach Rang 5 in Zauchensee kein erneuter Exploit, sie beendete das Rennen auf dem 21. Platz. Priska Ming-Nufer (26.), Delia Durrer (28.), Malorie Blanc und Jasmine Flury (beide 30.) fuhren ebenfalls unter die besten 30. (ram/sda)