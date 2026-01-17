wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Odermatt wartet am Lauberhorn auf Franzoni – von Allmen 3. in Wengen

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Franzoni heizt Odermatt nochmals ein und schubst von Allmen vom Podest

17.01.2026, 13:1817.01.2026, 13:40

Der letzte Schweizer:
34 Livio Hiltbrand SUI

Der Wind sorgte für eine Kursänderung bei der Lauberhorn-Abfahrt. Der obere Streckenteil wurde gestrichen, gestartet wird am Hundschopf.

Nachdem er beim Super-G gestern mit Platz 4 das Podest knapp verpasst hat, strebt Marco Odermatt den Sieg an. Es wäre nach 2025 und seinem Doppelsieg 2024 bereits der vierte Triumph in Folge in Wengen für den Nidwaldner. Weltmeister Franjo von Allmen, der im vergangenen Jahr Zweiter wurde, dürfte erneut der grösste Konkurrent Odermatts sein.

Zu den Sieganwärtern zählt nach seinem Erfolg im Super-G und überragenden Trainingsleistungen aber auch Giovanni Franzoni. «Es war eine harte Nacht, um drei Uhr bin ich schon wieder erwacht, aber ich freue mich sehr auf die Abfahrt», sagte der Italiener.

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr vom Ski-Weltcup:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
FranzXaver
17.01.2026 11:44registriert Januar 2019
Schade, ohne die volle Länge ist es nur eine unterdurchschnittliche Abfahrt.
198
Melden
Zum Kommentar
9
Delago triumphiert in Tarvisio – Suter als 15. beste Schweizerin
In der Abfahrt in Tarvisio feiert Nicol Delago einen Heimsieg. Erstmals gewinnt die Italienerin ein Weltcup-Rennen. Dahinter belegen Kira Weidle-Winkelmann und Lindsey Vonn die Podestränge. Corinne Suter wird als 15. beste Schweizerin.
Nach 15 Jahren Abwesenheit kehrte die Abfahrt der Frauen in Tarvisio zurück in den Weltcup-Kalender. Den Sieg sicherte sich die Italienerin Nicol Delago. Die Schnellste aus dem Training zeigte mit der Startnummer 3 eine souveräne Fahrt. Eine, die von allen folgenden Athletinnen nicht mehr getoppt werden konnte.
Zur Story