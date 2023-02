Ski live: Riesenslalom in Palisades Tahoe in Stream und Ticker

Trotz der Widrigkeiten, zu denen Neuschneemengen von mehr als einem Meter beitrugen, bietet sich dem 25-jährigen Disziplinen- und Gesamtweltcup-Leader die Möglichkeit, zum 14. Mal in Folge im Riesenslalom-Weltcup auf das Podest zu fahren und zum 12. Mal in seiner Paradedisziplin zu gewinnen.

Die Kunst, den reuigen Sünder zu spielen – der Unterschied zwischen Crawford und Wohlwend

Die Fälle Marc Crawford und Christian Wohlwend zeigen: Ausländische Trainer dürfen sich im Hockey mehr erlauben als Schweizer.

Schweizer kommen fast überall hin. Sogar in die NHL. Längst ist das Vorurteil revidiert, wonach Schweizer für die wichtigste Liga der Welt zu weich seien. Nur in einer Liga ist der Schweizer Pass nach wie vor ein Nachteil: in unserer National League. Zwar werden Ambri, Langnau, Lugano, Ajoie und Servette von Eidgenossen gecoacht. Aber ausländische Trainer dürfen sich mehr erlauben. Was bei ausländischen Trainern als leidenschaftliches Engagement, mithin also als Stärke und Qualität ausgelegt wird, kann einen Schweizer den Job kosten oder seiner Karriere schaden. Der Kanadier Marc Crawford, 62, und der Schweizer Christian Wohlwend, 45, sind dafür wunderbare Beispiele.