Super League live: FC Zürich gegen YB – das Spiel in Stream und Ticker

Manchester United bezwingt Barça – Fischers Union weiter – Embolo trotz Tor ausgeschieden

Manchester United entscheidet das Hammerduell in der Zwischenrunde der Europa League für sich. Die Engländer gewinnen gegen den FC Barcelona im Rückspiel 2:1. Das Hinspiel im Camp Nou hatte 2:2 geendet. Dabei ging Barça in der ersten Halbzeit durch einen Penalty von Robert Lewandowski noch in Führung, doch Manchester United machte Druck und glich kurz nach der Pause durch Fred aus. Auch in der Folge waren die «Red Devils» im Old Trafford das bessere Team und gingen dank eines Tors von Antony verdient in Führung. Diese hielt bis zum Ende Stand – auch weil Raphael Varane einen sicher geglaubten Treffer von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit verhinderte.