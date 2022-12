Ski Weltcup: Der Riesenslalom der Frauen von Sestriere im Liveticker

Lara Gut-Behrami ist bei Halbzeit in Sestriere die beste Schweizerin. Bild: keystone

Vlhova führt in Sestriere bei Halbzeit – die Schweizerinnen im Mittelfeld

Die Schweizerinnen vermögen im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Sestriere nicht mit den Schnellsten mitzuhalten. Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin liegen als Beste auf den Plätzen 8 und 9.

Bestzeit bei extrem schwierigen Pisten-Bedingungen fuhr Petra Vlhova. Die in diesem Winter nach drei Slaloms und einem Riesenslalom noch sieglose Slowakin, die auf die Speed-Rennen in Lake Louise in Kanada verzichtet hat, führt die Zwischenrangliste mit sieben Hundertsteln Vorsprung vor der Italienerin Marta Bassino an.

Die nachfolgenden vier Fahrerinnen im Klassement, Tessa Worley, Mikaela Shiffrin, Ragnhild Mowinckel und Sara Hector, büssten zwischen vier und fünf Zehntel ein.

Gut-Behrami, die Siegerin des ersten Riesenslaloms des Winters vor zwei Wochen in Killington, Vermont, nimmt die Hypothek von 1,12 Sekunden in den zweiten Lauf mit, Gisin 1,22 Sekunden. Camille Rast weist anderthalb Sekunden, Wendy Holdener knapp zwei Sekunden Rückstand auf. Andrea Ellenberger und Simone Wild dürften die Qualifikation für den zweiten Durchgang ebenfalls schaffen. (abu/sda)