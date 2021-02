Sport

Wintersport

Schweizer Doppelsieg im Val di Fassa – Gut-Behrami gewinnt vor Suter



Bild: keystone

Schweizer Doppelsieg im Val di Fassa – Gut-Behrami gewinnt erneut, heute vor Suter

Lara Gut-Behrami gewinnt ihr 32. Weltcup-Rennen. Die Tessinerin und Corinne Suter feiern im Val di Fassa einen Schweizer Doppelsieg. Mit ihnen steht als Dritte die Deutsche Kira Weidle auf dem Podest.

Gestern übernahm Lara Gut-Behrami die Führung im Gesamtweltcup, heute baute sie diese mit dem zweiten Sieg in der zweiten Abfahrt von Val di Fassa aus. 107 Punkte beträgt der neue Vorsprung der Tessinerin auf Petra Vlhova aus der Slowakei, die heute auf Rang 12 fuhr. «Ich fühle mich im Moment einfach gut auf den Ski», freute sich Gut-Behrami im SRF.

Morgen folgt mit dem Super-G ein Rennen in jener Disziplin, in welcher Gut-Behrami Weltmeisterin ist und inklusive WM die letzten fünf Rennen für sich entscheiden konnte. Insgesamt sind noch neun Rennen angesetzt, wovon deren vier Slaloms sind. In diesen tritt Gut-Behrami nicht an, während Vlhova zu den Topanwärterinnen auf den Sieg gehört.

Video: SRF

Doppelsieg und ein Quartett in den ersten acht

Mit ihrem 32. Triumph im Weltcup ist Gut-Behrami aus Schweizer Sicht nun alleinige Zweite hinter Vreni Schneider (55 Siege) und vor Erika Hess (31). Sie gewann mit 32 Hunderstelsekunden Vorsprung auf Corinne Suter, die gestern Dritte wurde. Die beiden Weltmeisterinnen von Cortina d’Ampezzo sorgten für den ersten Swiss-Ski-Doppelsieg in diesem Weltcup-Winter.

«Das Licht war diffuser, die Piste auch in einem etwas anderen Zustand als gestern», sagte Suter im SRF. «Lara ist super stark gefahren, aber ich bin zufrieden.» Mit Michelle Gisin und Jasmine Flury auf den Rängen 7 und 8 fuhren zwei weitere Schweizerinnen in die Top Ten.

Bild: keystone

Die Abfahrts-Kugel lockt

Spannend wird auch der Kampf um den Sieg in der Abfahrtswertung. Lara Gut-Behrami muss das letzte Rennen, beim Weltcup-Final in der Lenzerheide, zwingend gewinnen, um die kleine Kristallkugeln zu erringen. Corinne Suter reicht auch in diesem Fall ein zweiter Platz. Die Abfahrts-Weltmeisterin hätte dann 490 Punkte, Gut-Behrami käme auf 483 und die verletzte Sofia Goggia bliebe auf ihren 480 Zählern. Die italienische Olympiasiegerin ist seit einem Sturz kurz vor der WM zum Zuschauen verdammt.

Suter, die im vergangenen Winter sowohl die Abfahrts- wie auch die Super-G-Disziplinenwertung gewinnen konnte, möchte nicht zu weit nach vorne blicken. Sie sagte: «Ich konzentriere mich nicht auf die Kugel, will einfach weiterhin Vollgas geben und dann schauen wir, was dabei heraus kommt.»

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die meisten Siege im Ski-Weltcup «Heeey, Babyyyy!» – So reagierst du künftig auf Catcalling Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter