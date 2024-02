Riesenslalom der Männer in Palisades Tahoe live

Odermatt und Kristoffersen fahren in Palisades Tahoe im ersten Lauf in einer eigenen Liga

Die Entscheidung im Riesenslalom in Palisades Tahoe in Kalifornien kündigt sich als Duell an. Marco Odermatt fährt im ersten Lauf mit knappem Abstand auf den Norweger Henrik Kristoffersen Bestzeit.

Odermatt liess Kristoffersen um 15 Hundertsteln hinter sich. Der Nordländer war damit der Einzige, der mit dem Nidwaldner mitzuhalten vermochte. Der überraschende Amerikaner River Radamus, im Weltcup noch ohne Podestrang, büsste als Drittschnellster 78 Hundertstel auf Odermatt ein. Kristoffersen schaffte es in den vorangegangenen sechs Riesenslaloms wohl stets in den ersten zehn, unter die ersten drei reichte es ihm bisher allerdings noch nicht.

Palisades Tahoe war der Ort, in dem das bisher letzte Mal der Gewinner eines Weltcup-Riesenslaloms nicht Marco Odermatt hiess. Vor zwölf Monaten musste sich der Innerschweizer dem Österreicher Marco Schwarz um drei Hundertstel geschlagen geben. Nach jenem Rennen startete Odermatt seine beeindruckende Serie, die mittlerweile neun erste Plätze umfasst.

Die Schweizer überzeugten im ersten Durchgang auch als Team. Thomas Tumler, Loïc Meillard, Gino Caviezel und Justin Murisier liegen mit Rückständen von 1,2 bis 1,8 Sekunden auf den Plätzen 5, 7, 9 und 11. Von den bisher gestarteten Fahrern aus der Equipe von Swiss-Ski fiel einzig Fadri Janutin ab. Mit gut drei Sekunden Rückstand muss er um die Teilnahme am zweiten Lauf bangen.