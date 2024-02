Eine «bescheuerte» Neuerung im Weitsprung schlägt hohe Wellen

Unmittelbar nach seinen Äusserungen reagierten viele ehemalige und aktuelle Weitspringer in den sozialen Netzwerken mit heftigen Reaktionen. Unter ihnen war auch der viermalige Olympiasieger und zweifache Weltmeister Carl Lewis. «Der Weitsprung ist der schwierigste Wettkampf in der Leichtathletik, und mit dieser Reform würde das heikelste technische Element verschwinden», betonte die amerikanische Legende (zitiert von Eurosport). Lewis ging noch weiter:

«Diese Reform wird nicht vor 2026 in Wettkämpfen eingeführt. Wir wollen sie in den nächsten zwei Jahren testen».

In der obigen Grafik sieht man die Messung, wie sie bisher durchgeführt wird (oberes Bild) und wie sie in Zukunft durchgeführt werden könnte (die «Absprungzone» ist in Gitternetzlinien dargestellt). Der Athlet kann seinen Fuss innerhalb dieses Bereichs überall aufsetzen, wobei der Sprung von seinem Absprungpunkt aus gemessen wird.

In der obigen Grafik sieht man die Messung, wie sie bisher durchgeführt wird (oberes Bild) und wie sie in Zukunft durchgeführt werden könnte (die «Absprungzone» ist in Gitternetzlinien dargestellt). Der Athlet kann seinen Fuss innerhalb dieses Bereichs überall aufsetzen, wobei der Sprung von seinem Absprungpunkt aus gemessen wird.

Der Generaldirektor von World Athletics, Jon Ridgeon, hat sich für die zweite Option entschieden. Er denkt darüber nach, das Absprungbrett durch eine viel grössere «Absprungzone» zu ersetzen, innerhalb derer alle Sprünge gültig sind. «Wir werden von dem Punkt messen, an dem der Athlet abhebt, bis zu dem Punkt, an dem er im Sandkasten landet. Das wird dem Wettbewerb mehr Spannung verleihen», sagte er im Podcast «Anything But Footy».

Am Ende der Anlaufbahn ist deutlich das Absprungbrett (in weiß) zu erkennen.

Am Ende der Anlaufbahn ist deutlich das Absprungbrett (in weiß) zu erkennen. Image: KEYSTONE

Sexueller Missbrauch: Dani Alves zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt

Der brasilianische Fussball-Star Dani Alves ist wegen sexuellem Missbrauch verurteilt worden. Er muss vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Der Brasilianer Dani Alves ist in Spanien wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Ein Gericht in Barcelona befand den Angeklagten schuldig, am 31. Dezember 2022 eine junge Frau in einer Disco in der katalanischen Metropole zum Sex gezwungen zu haben. Zudem muss der 126-fache Internationale dem Opfer Schadenersatz in der Höhe von 150'000 Euro zahlen.