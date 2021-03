Sport

Wintersport

Ski alpin: Das sagt Beat Feuz über seine vierte Abfahrtskugel



Bild: keystone

Feuz über seine vierte Abfahrtskugel: «Hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist»

Des einen Leid, des andern Freud: Während Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami durch die Absagen der beiden Abfahrten beim Weltcupfinal in Lenzerheide im Kampf um die grosse Kugel einen Rückschlag erlitten haben, gewinnt Beat Feuz die Disziplinen-Wertung in der Abfahrt kampflos.

Der 34-jährige Emmentaler weist beim vorzeitigen Saisonende der Abfahrer 68 Punkte mehr aus als der Österreicher Matthias Mayer. Für den «Kugelblitz» ist es der vierte Disziplinensieg in der Abfahrt in Folge – das hat vor ihm nur der legendäre Franz Klammer geschafft.

Dabei hatte die Saison für Feuz nicht unbedingt wunschgemäss begonnen. Nach den ersten drei Rennen stand erst ein Podestplatz (Dritter in Gröden) zu Buche – ungewöhnlich für den erfolgsverwöhnten Schangnauer. Dass seine grössten Konkurrenten teilweise ausgebremst wurden, war sicher auch kein Nachteil für Feuz: Dominik Paris brauchte nach seiner Verletzung eine lange Anlaufzeit und Aleksander Aamodt Kilde musste seine Saison zu Jahresbeginn mit einem Kreuzbandriss vorzeitig beenden.

Bild: keystone

Doch auch Feuz musste Rückschläge verkraften: Mit Beaver Creek, Wengen und Kvitfjell fielen gleich mehrere seiner Lieblingsrennen aus. Deshalb hat die vierte kleine Kugel für ihn einen ganz besonderen Wert, wie er im Interview mit dem SRF schildert.

Feuz über ...

... die vierte Kugel: «Es ist schon etwas Schönes, so etwas am Ende der Saison in den Händen zu halten. Die Kugel zeichnet den Besten der Saison aus. Vor vier Jahren hätte ich nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Es fühlt sich nicht ganz realistisch, aber doch wunderbar an.»

Video: SRF

... die Corona-Saison 2020/21: «Es war ein sehr spezielles Jahr. Ich bin in die Saison gestartet und wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Am Anfang stimmte nicht alles zusammen, dann fielen viele Rennen aus, die ich gerne habe und die für mich Punktelieferanten waren. Deshalb ist es schon speziell, dass ich nun diese Kugel in den Händen halten darf.»

... den Klammer-Rekord: «Das ist nicht wirklich wichtig, aber doch schön zu hören. Dass es zuvor erst einer geschafft hat, zeigt auf, wie schwer es ist, viermal in Serie die kleine Kugel zu gewinnen. Du musst zwar nicht jedes Rennen gewinnen, aber du musst stets Richtung Podest unterwegs sein. Wichtig ist, dass du keine Abschiffer hast. Am Schluss macht es die Konstanz aus.»

Video: SRF

... den Grund für seine Konstanz: «Ich habe in den letzten Jahren mein System gefunden, wie ich schnell Ski fahren kann. Dazu gehört sicher das Umfeld – Freundin, Trainerteam, Trainingsintensität. Ich habe das Gefühl, dass ich weiss, was ich mache. Und was ich mache, passt für mich. Egal, ob es viel oder wenig ist. Es hat einfach immer funktioniert. Ein 10. Platz in Bormio ist mein schlechtestes Resultat in den letzten vier Jahren.»

... das Highlight der Saison: «Klar, war für mich Kitzbühel ein grosses Ziel. Ich habe dort alles probiert und wohl so viel Risiko auf mich genommen wie selten zuvor. Zum guten Glück ist es aufgegangen.»

Bild: keystone

... die Zukunft: «Ich habe einfach Freude am Rennen fahren. Solang ich Rennen fahre, will ich vorne mitmischen können. Das ist das, was mich antreibt. Der Konkurrenz zeigen zu können: ‹He, ich bin auch noch da!› Das will ich sicher auch in der nächsten Saison tun.»

(pre)

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

