Die Anfrage müsse nun vom ÖSV bestätigt werden, ehe die nächsten Schritte erfolgen können, betonte Northug. «In einem Monat wird mehr Klarheit herrschen.» Seine letzten Goldmedaillen holte Northug bei der WM 2015 in Falun. In Schweden finden 2027 erneut Weltmeisterschaften statt, auch dort peilt Northug im Idealfall einen Start für Österreich an. (sda/apa)

Dominik Paris: «Die Rennen sind gefährlicher, wenn wir auf normalem Schnee fahren»

Keiner hat mehr Rennerfahrung in Wengen als der italienische Skistar Dominik Paris. Doch gewonnen hat er am Lauberhorn noch nie. Mehr Sorgen als um seine eigene Sieglosigkeit macht sich der 35-jährige Südtiroler aktuell aber über die Präparation der Rennstrecken.

Der grosse italienische Altmeister Dominik Paris, 35, hat in seiner Karriere 19 Abfahrten auf neun verschiedenen Strecken gewonnen. Das Lauberhorn fehlt in seinem Palmarès, obwohl er im Berner Oberland in den letzten fünf Jahren dreimal auf dem Abfahrtspodest stand. Dass es nie zum Sieg gereicht hat, liegt vor allem an einer Passage. Trotzdem liebt der Südtiroler die Strecke in Wengen. Hier hat er 2009 seinen Einstand in den Weltcup gefeiert. Kein Fahrer im aktuellen Starterfeld hat mehr Erfahrung auf dieser Strecke als der «Domme». Er bestreitet am Samstag seine 17. Weltcup-Abfahrt am Lauberhorn.