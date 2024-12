Damit du kein Rennen verpasst – der Ski-Weltcupkalender 2024/25

Mehr «Sport»

Damit du alle Rennen bis im März einplanen kannst, hier der komplette Ski-Weltcup-Kalender 2024/25:

Kommende Rennen

20. / 21. Dezember: Val Gardena / Groeden 🇮🇹

Freitag, 20. Dezember, 11.45 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 21. Dezember, 11.45 Uhr: Abfahrt Männer

21. / 22. Dezember: St. Moritz 🇨🇭

Samstag, 21. Dezember, 10.30 Uhr: Super-G Frauen

Sonntag, 22. Dezember, 11.00 Uhr: Super-G Frauen

22. / 23. Dezember: Alta Badia 🇮🇹

Sonntag, 22. Dezember, 10.00 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Männer

Sonntag, 22. Dezember, 13.30 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Männer

Montag, 23. Dezember, 10.00 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Montag, 23. Dezember, 13.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

28. / 29. Dezember: Bormio 🇮🇹

Samstag, 28. Dezember, 11.30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 29. Dezember, 11.30 Uhr: Super-G Männer

28. / 29. Dezember: Semmering 🇦🇹

Samstag, 28. Dezember, 10.00 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Frauen

Samstag, 28. Dezember, 13.00 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Frauen

Sonntag, 29. Dezember, 10.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Sonntag, 29. Dezember, 13.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

4. / 5. Januar: Kranjska Gora 🇸🇮

Samstag, 4. Januar, 09.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Frauen

Samstag, 4. Januar, 12.45 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Frauen

Sonntag, 5. Januar, 10.00 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Sonntag, 5. Januar, 13.00 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

8. Januar: Madonna di Campiglio 🇮🇹

Mittwoch, 8. Januar, 17.45 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Mittwoch, 8. Januar, 20.45 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

11. / 12. Januar: St. Anton 🇦🇹

Samstag, 11. Januar, 11.15 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 12. Januar, 11.15 Uhr: Super-G Frauen

11. / 12. Januar: Adelboden 🇨🇭

Samstag, 11. Januar, 10.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Männer

Samstag, 11. Januar, 13.30 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Männer

Sonntag, 12. Januar, 10.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Sonntag, 12. Januar, 13.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

14. Januar: Flachau 🇦🇹

Dienstag, 14. Januar, 17.45 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Dienstag, 14. Januar, 20.45 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

17. - 19. Januar: Wengen 🇨🇭

Freitag, 17. Januar, 12.40 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 18. Januar, 12.30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 19. Januar, 10.15 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Sonntag, 19. Januar, 13.15 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

18. / 19. Januar: Cortina d'Ampezzo 🇮🇹

Samstag, 18. Januar, 11.00 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 19. Januar, 11.00 Uhr: Super-G Frauen

21. Januar: Kronplatz 🇮🇹

Dienstag, 21. Januar, 10.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Frauen

Dienstag, 21. Januar, 13.30 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Frauen

24. - 26. Januar: Kitzbühel 🇦🇹

Freitag, 24. Januar, 11.30 Uhr: Super-G Männer

Samstag, 25. Januar, 11.30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 26. Januar, 10.15 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Sonntag, 26. Januar, 13.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

25. / 26. Januar: Garmisch-Partenkirchen 🇩🇪

Samstag, 25. Januar, 10.15 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 26. Januar, 11.00 Uhr: Super-G Frauen

28. / 29. Januar: Schladming 🇦🇹

Dienstag, 28. Januar, 17.45 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Männer

Dienstag, 28. Januar, 20.45 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Männer

Mittwoch, 29. Januar, 17.45 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Mittwoch, 29. Januar, 20.45 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

30. Januar: Courchevel 🇫🇷

Donnerstag, 30. Januar, 17.00 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Donnerstag, 30. Januar, 20.00 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

2. Februar: Garmisch-Partenkirchen 🇩🇪

Sonntag, 2. Februar, 11.30 Uhr: Abfahrt Männer

22. / 23. Februar: Crans Montana 🇨🇭

Samstag, 22. Februar, 10.00 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 23. Februar, 10.30 Uhr: Super-G Männer

22. / 23. Februar: Sestriere 🇮🇹

Samstag, 22. Februar, 11.00 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Frauen

Samstag, 22. Februar, 14.00 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Frauen

Sonntag, 23. Februar, 9.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Sonntag, 23. Februar, 12.15 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

28. Februar - 2. März: Kvitfjell 🇳🇴

Freitag, 28. Februar, 10.30 Uhr: Abfahrt Frauen

Samstag, 1. März, 10.30 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 2. März, 10.30 Uhr: Super-G Frauen

1. / 2. März: Kranjska Gora 🇸🇮

Samstag, 1. März, 9.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Männer

Samstag, 1. März, 12.30: 2. Lauf Riesenslalom Männer

Sonntag, 2. März, 9.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Sonntag, 2. März, 12.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

8. / 9. März: Kvitfjell 🇳🇴

Samstag, 8. März, 10.30 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 9. März, 10.30 Uhr: Super-G Männer

8. / 9. März: Are 🇸🇪

Samstag, 8. März, 9.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Frauen

Samstag, 8. März, 12.30 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Frauen

Sonntag, 9. März, 9.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Sonntag, 9. März, 12.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

14. / 15. März: La Thuile 🇮🇹

Freitag, 14. März, 11.00 Uhr: Abfahrt Frauen

Samstag, 15. März, 11.00 Uhr: Super-G Frauen

15. / 15. März Hafjell 🇳🇴

Samstag, 15. März, 09.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Männer

Samstag, 15. März, 12.30 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Männer

Sonntag, 16. März, 09.30 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Sonntag, 16. März, 12.30 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

22. - 27. März: Sun Valley 🇺🇸

Samstag, 22. März, 18.00 Uhr: Abfahrt Männer

Samstag, 22. März, 19.30 Uhr: Abfahrt Frauen

Sonntag, 23. März, 18.00 Uhr: Super-G Frauen

Sonntag, 23. März, 19.30 Uhr: Super-G Männer

Dienstag, 25. März, 16.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Frauen

Dienstag, 25. März, 19.00 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Frauen

Mittwoch, 26. März, 16.30 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom Männer

Mittwoch, 26. März, 19.00 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom Männer

Männer Donnerstag, 27. März, 16.00 Uhr: 1. Lauf Slalom Männer

Donnerstag, 27. März, 19.00 Uhr: 2. Lauf Slalom Männer

Donnerstag, 27. März, 17.00 Uhr: 1. Lauf Slalom Frauen

Donnerstag, 27. März, 20.00 Uhr: 2. Lauf Slalom Frauen

Vergangene Rennen

14. / 15. Dezember: Val d'Isere 🇫🇷

Riesenslalom Männer

Marco Odermatt 🇨🇭 Patrick Feurstein 🇦🇹 Stefan Brennsteiner 🇦🇹

Slalom Männer

Henrik Kristoffersen 🇳🇴 Atle Lie McGrath 🇳🇴 Loïc Meillard 🇨🇭

14. / 15. Dezember: Beaver Creek 🇺🇸

Abfahrt Frauen

Cornelia Hütter 🇦🇹 Sofia Goggia 🇮🇹 Lara Gut-Behrami 🇨🇭

Super-G Frauen

Sofia Goggia 🇮🇹 Lara Gut-Behrami 🇨🇭 Ariane Rädler 🇦🇹

6. - 8. Dezember: Beaver Creek 🇺🇸

Abfahrt Männer

Justin Murisier 🇨🇭 Marco Odermatt 🇨🇭 Miha Hrobat 🇸🇮

Super-G Männer

Marco Odermatt 🇨🇭 Cyprien Sarrazin 🇫🇷 Lukas Feuerstein 🇦🇹

Riesenslalom Männer

Thomas Tumler 🇨🇭 Lucas Pinheiro Braathen 🇧🇷 Zan Kranjec 🇸🇮

30. November / 1. Dezember: Killington 🇺🇸

Riesenslalom Frauen

Sara Hector 🇸🇪 Zrinka Ljutic 🇭🇷 Camille Rast 🇨🇭

Slalom Frauen

Camille Rast 🇨🇭 Wendy Holdener 🇨🇭 Anna Swenn Larsson 🇸🇪

23. / 24. November: Gurgl 🇦🇹

Slalom Männer

Clément Noël 🇫🇷 Kristoffer Jakobsen 🇸🇪 Atle Lie McGrath 🇳🇴

Slalom Frauen

Mikaela Shiffrin 🇺🇸 Lara Colturi 🇽🇰 Camille Rast 🇨🇭

16. / 17. November: Levi 🇫🇮

Slalom Frauen

Mikaela Shiffrin 🇺🇸 Katharina Liensberger 🇦🇹 Lena Dürr 🇩🇪

Slalom Männer

Clément Noël 🇫🇷 Henrik Kristoffersen 🇳🇴 Loic Meillard 🇨🇭

26. / 27. Oktober: Sölden 🇦🇹

Riesenslalom Frauen:

Federica Brignone 🇮🇹 Alice Robinson 🇳🇿 Julia Scheib 🇦🇹

Riesenslalom Männer:

Alexander Steen Olsen 🇳🇴 Henrik Kristoffersen 🇳🇴 Atle Lie McGrath 🇳🇴

Die wichtigsten Fragen zum Ski-Weltcup

Wie werden die Punkte verteilt?

Pro Skirennen erhalten die besten 30 Fahrerinnen oder Fahrer Punkte. Ausgenommen sind solche, die in einem Rennen zwar in den Top 30 klassiert sind, deren Rückstand aber mehr als acht Prozent (z.B. weil der Fahrerin oder dem Fahrer ein grober Fehler unterlief) der Siegerzeit beträgt – in diesem Fall gibt es keine Punkte. Die ersten sechs erhalten folgende Punktzahl:

100 Punkte 80 Punkte 60 Punkte 50 Punkte 45 Punkte 40 Punkte

Danach nimmt die Punktzahl in Vierer-Schritten ab, ab Platz 8 in Dreier-Schritten, ab Platz 10 in Zweier-Schritten und ab Platz 15 schliesslich in Einer-Schritten – bis zu Platz 30, der oder die erhält einen Punkt.

Wie viele Skirennen gibt es insgesamt in dieser Saison?

Im Winter 2024/25 werden bei den Frauen 36 Rennen an 20 unterschiedlichen Orten ausgetragen. Bei den Männern sind es 39 Rennen an 20 Orten.

Wie viele Rennen finden in der Schweiz statt?

Die Schweiz ist 2024/25 viermal Austragungsland im alpinen Ski-Weltcup. Zwei Rennen finden in St. Moritz statt, zwei in Adelboden, drei in Wengen und zwei in Crans Montana. Insgesamt werden auf Schweizer Boden diese Saison neun Ski-Rennen des Weltcups ausgetragen.

(ome)