Ljutic führt im ersten Lauf vor Holdener – grosser Rückstand für Rast und Meillard

Keine gute Fahrt erwischte Camille Rast. Die Disziplinen-Leader aus dem Wallis verlor im vom Schweizer Trainer Denis Wicki gesetzten Kurs fast eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit und belegt Platz 10. Auch Mélanie Meillard, die in den sechs bisherigen Slaloms immer in die Top 10 fuhr, weist mit 1,94 Sekunden im 15. Rang einen beträchtlichen Rückstand auf.

Die mit der Nummer zwei gestartete Holdener wurde einzig von der direkt nach ihr startenden Ljutic überflügelt. 19 Hundertstel beträgt der Unterschied zwischen der Schweizerin und der Kroatin, die nach ihren Siegen in Semmering und Kranjska Gora den dritten Slalom-Erfolg in dieser Saison anstrebt.

Im 1. Lauf des Slaloms in Courchevel zeigt Wendy Holdener als Zweite hinter Zrinka Ljutic eine starke Leistung. Auch die Rückkehrerin Mikaela Shiffrin hat das Podest in Sichtweite.

Zürich ist tapeziert mit FCZ-Klebern – jetzt soll ein Wimpel bis auf den Mount Everest



Sie zieren Laternenpfähle, Verkehrsschilder oder Abfallcontainer: FCZ-Aufkleber sind in Zürich einfach überall im öffentlichen Raum. Getreu dem James-Bond-Motto «The World Is Not Enough» will Präsident Ancillo Canepa nun noch mehr. Er hat den Mount Everest ins Visier gerückt.

Das Logo der Südkurve des FC Zürich zeigt eine kraftvoll nach oben gereckte Faust. So wie sie dargestellt wird, erinnert sie an ein Bergmassiv.