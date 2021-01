Sport

Wintersport

Ski: Linus Strasser siegt in Zagreb, Yule und Zenhäusern enttäuschen



Bild: keystone

Schweizer enttäuschen – Strasser verhindert Österreich-Dreifachsieg

Der Deutsche Linus Strasser gewinnt erstmals einen Weltcup-Slalom. Der überraschende Deutsche siegt in Zagreb vor den Österreichern Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt. Strasser stand im Weltcup schon einmal ganz oben. Vor knapp vier Jahren gewann der Bayer den Parallelslalom in Stockholm.

Die Schweizer blieben wie vor zwei Wochen in Madonna di Campiglio hinter den (eigenen) Erwartungen zurück. Ramon Zenhäusern und Daniel Yule fanden sich im Schlussklassement in den Rängen 9 und 10 wieder. Sandro Simonet sicherte sich dank Platz 21. seine ersten Weltcup-Punkte in diesem Winter. In den ersten zwei Slaloms war der Bündner im ersten Lauf ausgeschieden.

Tanguy Nef, nach dem ersten Lauf an 22. Stelle, schied nach einem Einfädler aus, Loïc Meillard tat selbiges bereits im ersten Lauf. (abu/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

