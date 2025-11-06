freundlich
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Schweizer Biathlon-Team: So lustig kann die Taufe eines Lastwagens sein

Wax Truck Wachstruck Swiss Ski Biathlon
Swiss-Ski hat einen neuen Wachstruck – die Taufe ging nicht nach Plan.Bild: Swiss-Ski/Flavio Schlegel

Taufe von Schweizer Biathlon-Mobil geht schief – und es ist zum Schiessen 😂

06.11.2025, 14:3306.11.2025, 14:33

Das Schweizer Biathlon-Team hat einen neuen hochmodernen Wachstruck, wie Swiss-Ski verkündete. Dieser wurde am gestrigen Mittwoch mit der Weltcup-Equipe eingeweiht. Der neue Service-Lastwagen sei «ein weiterer bedeutender Schritt in unserem Bestreben, unseren Biathletinnen und Biathleten stets die bestmöglichen Bedingungen im Hinblick auf ihre Wettkämpfe bieten zu können», liess sich Jürg Capol, der Nordisch-Direktor beim Schweizer Verband, zitieren. Das Langlauf-Team ist schon seit 2021 mit einem solchen Anhänger unterwegs.

Im Anschluss wollte Capol den Wachstruck, in welchen in Zukunft die Ski von Niklas Hartweg, Amy Baserga und Co. präpariert werden sollen, mit einer Flasche Champagner auf den Namen «W.Nuss» taufen. Doch die Flasche wollte und wollte nicht zerbersten – trotz des grossen Efforts des 60-jährigen Bündners. Zweimal knallte Capol die Flasche wuchtig auf die Kante der Ladefläche, nur um dann unter dem Gelächter der anwesenden Athletinnen und Athleten festzustellen: «Das ist zu hart. Es geht nicht.»

Das SRF hat den grossartigen Moment festgehalten.Video: SRF

Der Wachs-Anhänger ist 13 Meter lang und fünf Meter breit und beinhaltet sechs hochmoderne Arbeitsstationen auf 62 Quadratmetern. Dass die eine Seite des beidseitig ausfahrbaren Anhängers aus einer Glasfront besteht, macht ihn umso spezieller. Besonders stolz darauf ist Roger Wachs. Der Chef-Servicemann des Schweizer Biathlon- und Langlaufteams – ja, der heisst wirklich so – ist nämlich gelernter Schreiner und gestaltete den Lastwagen selbst. «Es ist der insgesamt dritte Lastwagen, den ich für Swiss-Ski gestalten durfte», verriet er gegenüber SRF, «da ist immer eine Menge Herzblut dabei.» Und der neueste sei sein «bislang bester». (nih)

Hier erfährst du noch mehr Video: SRF
Eismeister Zaugg
Start zur grössten Saison der Geschichte mit Theaterdonner um den Hockey-Nationaltrainer
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
25 fantastisch knappe Fotofinishs
1 / 27
25 fantastisch knappe Fotofinishs
Die Schwedin Ebba Andersson (vorne) schlägt Therese Johaug aus Norwegen an der Nordisch-WM 2025 in Trondheim und gewinnt Gold im Skiathlon über 20 km.
quelle: srf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Frachtflugzeug geht bei Start in Flammen auf – mindestens 7 Tote
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
3
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
4
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
5
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
Meistgeteilt
1
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
2
Landry bis Ende Saison Trainer von Ambri-Piotta +++ Auslosung für ATP Finals bekannt
3
Wir sind immer länger im Netz: Diese Altersgruppe sogar 8,4 Stunden täglich
4
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
5
Demonstranten unterbrechen Bundesrat: Pfister muss Konferenz verlassen
Und nun: Das verrückteste Transfer-Gerücht um Lionel Messi, das du je gehört hast
Das wäre wohl das Verrückteste, was auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren passiert ist: Galatasaray Istanbul träumt gemäss türkischen Medienberichten davon, Lionel Messi während der MLS-Pause vor der WM 2026 für vier Monate auszuleihen. Gemäss dem Journalisten Zeki Uzundurukan stehe Galatasaray bereits in direktem Kontakt mit dem 38-jährigen Argentinier.
Zur Story