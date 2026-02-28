wechselnd bewölkt
Curling: Tirinzoni und Schwaller verpassen die Weltmeisterschaften

Switzerland&#039;s Yannick Schwaller competes during a men&#039;s curling bronze medal match between Norway and Switzerland, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Friday, Feb. ...
Skip Yannick Schwaller und sein Team verpassen die Weltmeisterschaft.Bild: keystone

Überraschungen an den Schweizer Curling-Meisterschaften: Olympia-Teams verpassen die WM

Beide Schweizer Teams, die an den Winterspielen im Mailand-Cortina Medaillen gewonnen haben, verpassen an den Schweizer Curling-Meisterschaften in Bern die Qualifikation für die Weltmeisterschaften.
28.02.2026, 16:4928.02.2026, 16:49

Silber (Frauen) und Bronze (Männer) holten die Schweizer Curling-Teams vor einer Woche an den Winterspielen. Danach hetzten die Teams von Skip Silvana Tirinzoni und Skip Yannick Schwaller umgehend zurück nach Bern, um sich an den Schweizer Meisterschaften die Spielberechtigung für die Weltmeisterschaften im März in Calgary (Frauen) und Ogden/USA (Männer) zu sichern. Am Ende missriet das Unterfangen beiden Olympia-Teams.

Die viermaligen Weltmeisterinnen und Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen um Skip Tirinzoni müssen dem Team vom Grasshopper Club um Skip Xenia Schwaller den Vortritt lassen. Am Freitag hatte das Team Tirinzoni den ersten Final noch mit 6:5 nach Zusatzend gewonnen. Am Samstag gelang den Frauen vom Grasshopper Club in der Best-of-3-Serie mit zwei Siegen noch der Umschwung. Zuerst gewann das Team um Xenia Schwaller mit 7:5 (nach 3:4-Rückstand), danach die Belle sogar mit 7:3 (nach 0:2-Rückstand).

Switzerland&#039;s Silvana Tirinzoni reacts after a women&#039;s curling gold medal match between Switzerland and Sweden, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 22 ...
Das Team von Skip Silvana Tirinzoni verlor im Final gegen GC.Bild: keystone

Dem Männer-Team des CC Genf um Skip Yannick Schwaller erging es nicht besser. Nach einem klar gewonnenen ersten Final (6:1 am Freitag) setzte sich am Samstag das Team Glarus mit Justin Hausherr, Simon Gloor, Skip Marco Hösli und Philipp Hösli mit 6:5 und 5:4 durch. Auch das Team Schwaller brachte in den Playoff-Spielen vom Samstag Führungen nicht über die Ends.

Die Schweizer Olympia-Teams hatten sich während den Schweizer Meisterschaften darüber beklagt, dass sie unmittelbar nach den Winterspielen zur WM-Qualifikation antreten mussten. Andererseits ist es in anderen Ländern durchaus Usus, dass andere Teams an die Weltmeisterschaften reisen dürfen.

Das GC-Team mit Skip Xenia Schwaller und das Männer-Team aus Glarus mit Skip Marco Hösli werden beide erstmals an Titelkämpfen starten.

Skip Xenia Schwaller, from Switzerland, in action during the mixed Team curling round robin game between Switzerland and Brazil at the Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games, in Palladium of Champer ...
Xenia Schwaller wird zum ersten Mal an einer WM dabei sein.Bild: KEYSTONE

Die Schweizer Meisterschaften in Bern profitierten vom Curling-Boom nach Olympia. An allen Tagen strömten ungewohnt viele Zuschauer in die Berner Curlinghalle. (riz/sda)

«Er ist ein Mistkerl»: Curling-Beef zwischen Kanada und Schweden geht in die nächste Runde
Mehr Sport:
