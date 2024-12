Cyprien Sarrazin wird abtransportiert. Bild: keystone

Odermatt-Rivale Sarrazin nach heftigem Sturz offenbar bei Bewusstsein

Der Franzose Cyprien Sarrazin stürzt beim zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer. Der 30-Jährige muss mit dem Helikopter abtransportiert werden. An der gleichen Stelle kommt nach ihm auch der Schweizer Josua Mettler zu Fall.

Sarrazin hob bei der Einfahrt in den Schlussteil mehrere Meter hoch ab und schlug bei der Landung heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Piste auf. Er schlitterte in der Folge den Steilhang hinunter und durchschnitt mit seinen Skis das Sicherheitsnetz. Erst danach kam er zum Stillstand.

Der Verunfallte wurde mit dem Helikopter abtransportiert, das Training für längere Zeit unterbrochen. Welche Verletzungen Sarrazin erlitten hat, ist noch unklar. Etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall meldete «Eurosport», Sarrazin sei stets bei Bewusstsein gewesen. Er habe über Schmerzen im Fuss geklagt.

Vor seinem Sturz war Sarrazin schnell unterwegs. Bild: keystone

Weitere Stürze an der gleichen Stelle

Im ersten Training am Donnerstag war Cyprien Sarrazin der Schnellste. Er war auch zum Zeitpunkt seines Sturzes mit klarer Bestzeit unterwegs. Die Kuppe wurde auch weiteren Fahrern zum Verhängnis: Nach dem Franzosen stürzten dort auch der Amerikaner Kyle Negomir und der 26-jährige Toggenburger Josua Mettler.

Sein Stern ging vor einem Jahr in Bormio auf, wo er überraschend seinen ersten Abfahrtssieg feierte und in der Folge zum ärgsten Konkurrenten von Marco Odermatt in der Königsdisziplin wurde. In Kitzbühel hatte er innert zwei Tagen beide Abfahrten für sich entschieden.

Auf der Streif fand Odermatt (rechts) in Sarrazin (links) seinen Bezwinger. Bild: keystone

Die Pista Stelvio in Bormio gilt als eine der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt. 2026 wird auf ihr um Olympiasieg bei den Spielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo gefahren. «Die Piste ist sehr eisig, einige Abschnitte sind sehr dunkel», sagte der Schweizer Justin Murisier bei «Eurosport». Was die Sicht betreffe, sei Bormio gegenüber der letzten Abfahrt in Val Gardena eine grosse Veränderung. «Wir kennen die Gefahren dieser Piste», sagte Murisier. (cma/ram/sda)