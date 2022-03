McGrath siegt, Kristoffersen holt die Kugel – die Schweizer enttäuschen

Männer-Slalom in Courchevel

1. Atle Lie McGrath (NOR) 1:34.52

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.37

3. Manuel Feller (AUT) +0.77

12. Loïc Meillard (SUI) +1.26

19. Luca Aerni (SUI) +1.87

OUT: Ramon Zenhäusern