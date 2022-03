Ski: Der Männer-Riesenslalom in Courchevel im Liveticker und Stream

Trotz grobem Schnitzer im oberen Streckenabschnitt geht Marco Odermatt als Führender in den zweiten Lauf. Bild: keystone

Odermatt führt vor Braathen und Murisier – alle vier Schweizer in den Top 7

Marco Odermatt legt die Basis zu einem weiteren Weltcup-Sieg. Der Nidwaldner fährt beim Finale in Méribel im ersten Lauf des Riesenslaloms Bestzeit und führt ein starkes Schweizer Team an.

Odermatt führt das Zwischenklassement trotz einer nicht fehlerfreien Fahrt mit zwei Zehnteln Vorsprung vor dem Norweger Lucas Braathen an. Der Gesamtweltcup- und Disziplinen-Sieger hat sich bei seinem letzten internationalen Einsatz in diesem Winter nicht nur die Chance auf seinen siebten Saisonsieg, sondern auch die Möglichkeit erarbeitet, auch den achten und letzten Weltcup-Riesenslalom unter den ersten drei abzuschliessen.

Im Sog von Odermatt überzeugten auch dessen Teamkollegen. Justin Murisier, Loïc Meillard und Gino Caviezel liegen auf den Plätzen 3, 4 und 7. Murisier und Meillard büssten eine halbe Sekunde beziehungsweise 55 Hundertstel auf den Innerschweizer ein, Caviezel 75 Hundertstel.

Murisier und Caviezel nehmen ihren zweiten Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom ins Visier, Meillard strebt seine erste Klassierung unter den ersten drei in dieser Disziplin im zu Ende gehenden Winter an.

Henrik Kristoffersen, der Gewinner der zwei Riesenslaloms vom vergangenen Wochenende in Kranjska Gora, schied aus. Sein norwegischer Landsmann Aleksander Kilde fand sich in seinem ersten Riesenslalom nach seinem im vorletzten Januar erlittenen Kreuzbandriss am Ende des Klassements wieder. (bal/sda)