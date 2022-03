Ski Alpin: Der Frauenslalom in Courchevel im Liveticker und Stream

Michelle Gisin liegt auch im letzten Slalom des Winters auf Podestkurs. Bild: keystone

Dürr führt vor Gisin, auch Holdener in den Top 10 – Shiffrin deutlich zurückgebunden

Michelle Gisin liegt im letzten Weltcup-Slalom des Winters auf Podestkurs. Die Engelbergerin ist beim Final in Méribel nach dem ersten Lauf Zweite hinter der Deutschen Lena Dürr.

Nur Lena Dürr war im ersten Durchgang schneller als Michelle Gisin. Bild: keystone

Gisin, in dem zu Ende gehenden Weltcup-Winter Dritte in den Slaloms von Ende Dezember in Lienz im Osttirol und vor einer Woche in Are in Schweden, büsste auf Lena Dürr 37 Hundertstel ein.

Wendy Holdener und Camille Rast, die auf den Start im Slalom in Are nach ihrem Ausscheiden im Riesenslalom tags zuvor verzichten mussten, waren eine Sekunde beziehungsweise 2,8 Sekunden langsamer als die Deutsche. Die Schwyzerin liegt auf dem 7. Platz, die Walliserin im 21. Rang.

Wendy Holdener hatte sich bei ihrem Ausscheiden eine Schienbein-Prellung und eine Schnittwunde an der linken Wade zugezogen. Noch am Dienstag hätte sie nicht gedacht, dass sie in Méribel fahren könne. Die Schmerzen am Schienbein waren noch zu gross gewesen. Bei Camille Rast hatten Untersuchungen nach der Rückkehr in die Schweiz am einen Knie eine Prellung und am anderen eine Stauchung ergeben.

Lena Dürr versucht ein weiteres Mal, eine Spitzenposition nach dem ersten Lauf zu verteidigen. Zuletzt in Are und vor allem bei den Olympischen Spielen war ihr das nicht gelungen. In Schweden wurde sie am Ende Fünfte, in Yanqing verpasste sie als Vierte Gold um 19 Hundertstel und Bronze um sieben Hundertstel.

Olympiasiegerin Petra Vlhova, die schon zuvor auch als Gewinnerin der Disziplinen-Wertung festgestanden hat, ist hinter der überraschenden Slowenin Ana Bucik und vor Gesamtweltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin Vierte. (sda)