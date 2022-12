Abfahrt in Val Gardena 1. Vincent Kriechmayr AUT

2. Marco Odermatt +0,11

3. Matthias Mayer AUT +0,13​ Die weiteren Schweizer:

9. Beat Feuz +0,49

10. Stefan Rogentin +0,50

17. Niels Hintermann +0,63

18. Alexis Monney +0,72



Im Ziel leuchtet Rang 1 auf für Marco Odermatt – unmittelbar nach ihm wird er von der Spitze verdrängt. Bild: keystone

Odermatt schon wieder auf dem Podest – nur Kriechmayr schneller

Marco Odermatt führt seine Podestserie auch im Südtirol fort. Schneller als der Nidwaldner ist in der ersten von zwei Abfahrten in Val Gardena nur Vincent Kriechmayr, und zwar um elf Hundertstel.

Odermatt hat damit alle sieben Saisonrennen in den Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt in den Top 3 beendet. Kriechmayr sorgte für den ersten Saisonsieg eines ÖSV-Fahrers. Mit Matthias Mayer stand als Dritter ein weiterer Österreicher auf dem Podest (0,13 Sekunden zurück).

«Ich bin sehr überrascht über den Podestplatz», sagte Odermatt im SRF. «Die verkürzte Abfahrt kam mir sicher entgegen, aber ich hätte es dennoch nicht erwartet, dass ich hier so gut sein würde.» Nachdem sich der Nidwaldner überlegt hatte, die klassische Abfahrt vom Samstag auszulassen, fasst er nun einen Start auf der längeren Strecke ins Auge.

Die Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

Feuz und Rogentin in den Top Ten

Odermatts grösster Konkurrent Aleksander Kilde sah sich in dieser Saison in der Abfahrt erstmals bezwungen. Der in Lake Louise und Beaver Creek siegreiche Norweger musste sich mit 0,26 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr mit dem 5. Rang begnügen.

Mit Routinier Beat Feuz (9. Rang) und Stefan Rogentin (10.) schafften es zwei weitere Schweizer in die Top 10. (ram/sda)