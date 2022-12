Ski Weltcup: Loic Meillard fährt in Val d'Isère aufs Slalom-Podest

Slalom der Männer in Val d'Isère 1. Luca Braathen (NOR) 1:38,14

2. Manuel Feller (AUT) +0,84

3. Loïc Meillard (SUI) +0,98

… 7. Daniel Yule (SUI) +1,37

15. Ramon Zenhäusern (SUI) +2,22 Out: Tanguy Nef (SUI), Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Alex Vinatzer (ITA), Clement Noel (FRA).

Loic Meillard sorgt für den ersten Schweizer Slalom-Podestplatz in Val d'Isère. Bild: keystone

Meillard fährt zum Saison-Auftakt im Slalom aufs Podest – Braathen siegt

Loïc Meillard startet mit einem Podestplatz in die Weltcup-Saison im Slalom. Der Neuenburger wird in Val d'Isère Dritter.

Meillard machte im zweiten Lauf zwei Plätze gut und sicherte sich damit zum dritten Mal in einem Weltcup-Slalom eine Klassierung unter den ersten drei. In dieser Disziplin war er schon zweimal Zweiter geworden, vor vier Jahren in Saalbach-Hinterglemm und im vergangenen Februar in Garmisch. Insgesamt weist Meillard in seiner Bilanz nunmehr zehn Podestplätze im Weltcup aus.

Die Fahrt von Meillard im Video. Video: SRF

Gewonnen wurde der Auftakt im Stangenwald vom Norweger Lucas Braathen vor dem Österreicher Manuel Feller. Braathens nach dem ersten Durchgang führender Landsmann Henrik Kristoffersen fiel im Schlussklassement auf Platz 6 zurück. Braathen errang seinen dritten Weltcup-Sieg. In der vorletzten Saison hatte er den Riesenslalom in Sölden gewonnen, zu Beginn dieses Jahres den Slalom in Wengen.

Der 2. Lauf von Lucas Braathen. Video: SRF

Zweitbester Schweizer war Daniel Yule auf Platz 7. Weltcup-Punkte gab es auch für Ramon Zenhäusern. Der Walliser, in den letzten Tagen von Rückenproblemen geplagt, stiess im zweiten Durchgang um neun Positionen auf Platz 15 vor. Tanguy Nef, im ersten Lauf auf Platz 20, schied nach einem Einfädler aus. (abu/sda)