Loic Meillard erhält einen grossen Geldregen. Bild: keystone

Niemand hat in Saalbach so viel verdient wie Meillard – das Preisgeld-Ranking der Ski-WM

An der Ski-WM in Saalbach gab es nicht nur Medaillen zu gewinnen, sondern auch einiges an Preisgeld zu gewinnen. Anders als im Weltcup haben aber nur die besten sechs Fahrer pro Rennen Preisgeld erhalten.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Bei elf Wettbewerben wurde an der Ski-Weltmeisterschaft insgesamt 1'584'000 Franken an Preisgeld ausgeschüttet. Für einen Weltmeistertitel in einem Einzelrennen gab es 57'600 Franken, bei der Team-Kombination wurde das Preisgeld zwischen den Fahrern aufgeteilt. 36'000 Franken gab es für Platz zwei und 21'600 Franken für den dritten Platz. Für die Positionen 4 bis 6 gab es 14'400, 8640 und 5760 Franken Preisgeld.

Beim Teamevent wurde die Prämie unter allen Fahrern aufgeteilt. Dort gab es neben der Goldmedaille insgesamt 72'000 Franken für Italien und 43'200 Franken für die Schweizer, welche im Final unterlegen waren. Schweden auf Platz drei erhielt noch 28'800 Franken.

Neben dem Preisgeld wird die Vermarktung für die Athleten nun attraktiver. Als Weltmeister werden auch die Sponsoren mehr bezahlen. In den meisten Verträgen dürfte ein Medaillen-Bonus festgehalten sein.

Männer

Bei den Männern schaffte es mit Loic Meillard sogar ein Athlet, die Marke von 100'000 Franken zu durchbrechen. Mit insgesamt 108'000 Franken von der FIS geht er mit dem dicksten Portemonnaie nach Hause.

Loic Meillard

Loic Meillard geht mit drei Medaillen und über 100'000 Franken Preisgeld nach Hause. Bild: keystone

1. Platz Slalom 57'600 Franken

1. Platz Team-Kombination 28'800 Franken

3. Platz Riesenslalom 21'600 Franken

Raphael Haaser

Raphael Haaser hat eine erfolgreiche WM hinter sich. Bild: keystone

1. Platz Riesenslalom 57'600 Franken

2. Platz Super-G 36'000 Franken

Franjo von Allmen

Franjo von Allmen kürte sich in Saalbach zum Doppelweltmeister. Bild: keystone

1. Platz Abfahrt 57'600 Franken

1. Platz Team-Kombination 28'800 Franken

Marco Odermatt

Marco Odermatt verpasste im Riesenslalom das Podest knapp, bekam in diesem Rennen aber trotzdem Preisgeld. Bild: keystone

1. Platz Super-G 57'600 Franken

4. Platz Riesenslalom 14'400 Franken

5. Platz Abfahrt 8640 Franken

Frauen

Obwohl Wendy Holdener drei Medaillen gewann, hat sie nur das viertmeiste an Preisgeld erhalten. Mit 93'600 Franken ist Federica Brignone die Topverdienerin.

Federica Brignone

Federica Brignone sammelte fast 100'000 franekn an Preisgeld. Bild: keystone

1. Platz Riesenslalom 57'600 Franken

2. Platz Super-G 36'000 Franken

Breezy Johnson

Breezy Johnson konnte zweimal die Goldmedaille gewinnen. Bild: keystone

1. Platz Abfahrt 57'600 Franken

1. Platz Team-Kombination 28'800 Franken

Stephanie Venier

Stephanie Venier brillierte an der Heim-WM. Bild: keystone

1. Platz Super-G 57'600 Franken

3. Platz Team-Kombination 10'800 Franken

Wendy Holdener

Gleich dreimal gewann Wendy Holdener die Silbermedaille. Bild: keystone