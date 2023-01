Klar bestklassierte der fünf Schweizer Finalistinnen war Michelle Gisin. Die Obwaldnerin schaffte mit Rang 9 ihr bisher bestes Slalom-Ergebnis in diesem Winter. Zugleich erfüllte sie bei letzter Gelegenheit als fünfte Schweizerin nach Wendy Holdener, Camille Rast, Aline Danioth und Elena Stoffel die WM-Selektionskriterien in dieser Disziplin.

Dürr gewann als erste Deutsche seit über zehn Jahren und dem Erfolg von Maria Höfl-Riesch in Levi in Finnland einen Weltcup-Slalom gewann. Ebenfalls vor zehn Jahren hatte Dürr schon einmal ein Parallelrennen in Moskau für sich entschieden.

Lena Dürr gewinnt zum ersten Mal einen Weltcup-Slalom. Die Deutsche siegt in Spindleruv Mlyn in Tschechien und stoppt vorerst die Rekordjagd der Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

«Einer meiner speziellsten Siege» – Odermatt gewinnt beim Comeback gleich wieder

Marco Odermatt ist auf beeindruckende Art auf die Rennpiste zurückgekehrt. Der Nidwaldner gewann den ersten von zwei Super-G in Cortina d'Ampezzo vor dem Norweger Aleksander Kilde.

Die zweite Abfahrt am vergangenen Samstag in Kitzbühel und auch den Nacht-Riesenslalom am Mittwoch in Schladming hatte Odermatt wegen einer Blessur im linken Knie verpasst. Die Meniskus-Quetschung, die er sich im ersten Rennen auf der Streif zugezogen hatte, erforderte eine kurze Pause.