Henrik Kristoffersen (l.) steht dort abseits und brodelt nach seiner schwachen Leistung. Image: RTS

Die Skifahrer mögen Kristoffersen nicht – und verstecken das nicht einmal mehr

Der Norweger ist bekannt für sein feuriges Temperament, seinen starken Charakter und vor allem für seine konfliktreichen Beziehungen zu seinen Gegnern im Weltcup. Der Slalom in Schladming war ein perfektes Beispiel dafür.

Sven Papaux

Er lag niedergeschlagen im Zielbereich, während Clément Noël über seinen ersten Saisonsieg am Dienstagabend im Slalom-Mekka jubelte. Der Franzose würdigte ihn keines Blickes, er kam nicht einmal näher, um ihn zu trösten. Keiner der drei Erstplatzierten (Noël, Ramon Zenhäusern und Lucas Braathen) ging zu ihm, um ihn zu trösten, seine Rivalen ignorierten ihn schlichtweg. Henrik Kristoffersen, der nach dem ersten Lauf geführt hatte, sass allein in einer Ecke des Zielraums, um die Enttäuschung zu verdauen.

Kristoffersen (r.) blieb niedergeschlagen und isoliert. Image: capture d'écran RTS

Der Charakter des Norwegers wird oft verunglimpft und auf der Rennstrecke werden die Stimmen lauter, die ihn als Diva bezeichnen. «Kristo» weigert sich, sich selbst zurückzunehmen, seine Persönlichkeit steht im Vordergrund, solange er nicht gewinnt – selbst auf die Gefahr hin, die Karawane des weltweiten alpinen Skisports zu verärgern.

Justin Murisier hatte sich beim Finale in Lenzerheide im März 2021 regelrecht in Rage geredet. «Ich würde keinen Namen nennen, aber es gibt einen Konkurrenten, der nicht aufhört zu weinen, weil die Riesen nicht genug drehen», wetterte er nach dem zweiten Lauf. Dann fügte er hinzu, dass er «nicht trainiere, um auf Fellen zu fahren», und legte noch einen letzten Kommentar nach, um die Botschaft zu verdeutlichen:

«Man muss aufhören zu versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, einen Weg zu zeichnen, der nur zu einem selbst führen kann. Das mag niemand. Er (Kristoffersen) ist zufrieden, er wird seine kleine Aufholjagd starten.» Justin Murisier en 2021

Justin Murisier wetterte gegen Kristoffersen. Bild: keystone

Daniel Yule war weniger heftig (oder diplomatischer) und antwortete dem Blick, dass er finde, der Skandinavier könne sich «in manchen Situationen anders verhalten». Viele Skifahrer beklagen sein Temperament und seine Ausbrüche.

Der Tages-Anzeiger berichtete, dass Kristoffersen im letzten Jahr vor den Rennen im Berner Oberland mit dem Jet seines Sponsors (Red Bull) aus dem Südtirol nach Wengen geflogen war, während sein Team am Boden blieb und sieben Stunden im Auto sass. Ist es schwierig für die Organisation, mit den Emotionen des Skifahrers umzugehen? Jörg Roten, der hervorragende Trainer und Bruder der ehemaligen Skirennfahrerin Karin Roten, erklärte, dass der Mann «ehrlich und offen» sei.

In der Szene ist bekannt, dass er nicht viele Freunde auf der Rennstrecke hat; es ist allgemein bekannt, dass er beim norwegischen Verband wegen einer (persönlichen) Sponsorenangelegenheit aus dem Jahr 2019, nicht gut ankommt.

In Wengen triumphierte Henrik Kristoffersen im Slalom. Bild: keystone

Lucas Braathen hatte sich 2020 gegenüber nettavisen.no wie folgt geäussert: «Wir sind beide Norweger. Aber er hat sich für das ‹Team Kristoffersen› mit seinen Trainern und Physiotherapeuten entschieden, und der Rest von uns ist eine andere Trainingsgruppe. Er gibt mir nichts und ich gebe ihm nichts. Er ist einfach ein weiterer Konkurrent.»

Kristoffersen war im nächtlichen Trubel von Schladming ziemlich allein. Er, der von österreichischen Fans mit Schneebällen beworfen worden war, erlebte die Achterbahnfahrt auf der Planai-Piste. Sein Siegeswille trieb ihn in diese Position, die Position am Dienstagabend, abseits und seinem Frust überlassen. Mit seinen mehrfachen Wutausbrüchen und Anfällen an der Grenze zum Kindlichen erntet «Kristo» die Früchte seiner Siegeswut, die er hinausposaunt, seit er die erste Geige spielt.

Aber das norwegische Wunderkind, dieser Vulkan, der immer bereit ist, seine Waffe zu ziehen, hat auch seine guten Seiten. Jörg Roten versicherte, dass er die Zusammenarbeit mit dem Riesenslalom- und Slalomspezialisten nicht bereue: «Ich weiss immer, woran ich mit ihm bin.» Und selbst Marcel Hirscher, sein grosser Rivale und Lieferant seiner Van-Deer-Ski, sagte in L'Equipe, dass er «das vor ein paar Jahren vielleicht nicht gesagt hätte, aber er ist ein wirklich cooler Typ». Der Österreicher liess verlauten, dass er von dem eisernen Willen des Norwegers beeindruckt sei.

Henrik Kristoffersen hingegen kümmert sich nicht um die Kritik. Er ist ein Gewinner, ein Champion, der lieber allein voranschreitet. Seine Struktur lebt fast autark, abgeschnitten von der Welt und den besten Skifahrern der Welt. Während die Verbände gemeinsam trainieren, misst er sich lieber mit sich selbst, bevor er sich auf den Weg macht, die Welt zu erobern.