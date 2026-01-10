bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Olympia: Chloe Kim hat sich bei Sturz in Halfpipe Schulter ausgekugelt

epa06521100 Gold medalist Chloe Kim of the US during the medal ceremony for the women&#039;s Snowboard Halfpipe event during the PyeongChang 2018 Olympic Games, South Korea, 13 February 2018. EPA/ANTO ...
Kim bei ihrem Triumph an den Olympischen Spielen 2018.Bild: EPA

Olympia ohne Superstar? Chloe Kim sorgt sich nach «dümmstem Sturz»

Snowboarderin Chloe Kim hat zweimal in Folge Halfpipe-Gold an den Olympischen Spielen gewonnen. Doch ob es in einem Monat zu einem dritten Erfolg in Serie kommt, ist noch unklar.
10.01.2026, 18:4210.01.2026, 18:42
Ein Artikel von
t-online

Snowboard-Star Chloe Kim muss auf dem Weg zu ihrem dritten Olympiasieg in Folge mindestens kürzertreten und macht sich sichtlich Sorgen. Kim berichtete in einem emotionalen Video auf Instagram von dem Vorfall.

«Ich hatte den dümmsten Sturz, der letztlich dazu geführt hat, dass ich mir die Schulter ausgekugelt habe», sagte Kim und stellte ein Video des Unfalls dazu. «Ich habe im Moment nicht viel Klarheit, weil ich noch kein MRI gemacht habe.»

Trotz der Schmerzen, die Kim als «nicht allzu stark» beschreibt, bleibt sie für Olympia optimistisch. Die Schulter sei jedoch wiederholt herausgesprungen, was die Situation kompliziert. «Ich versuche wirklich, optimistisch zu bleiben. Es sollte in Ordnung sein, sobald ich grünes Licht bekomme», fügte Kim hinzu.

Chloe Kim, die auch dreimalige Weltmeisterin in der Halfpipe ist, hat bei den Winterspielen 2018 und 2022 jeweils Gold gewonnen und strebt auch bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ihren dritten Triumph in Serie an. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, ob sie ihren Traum von einem weiteren Olympiasieg verwirklichen kann. (ram/sid/t-online)

Mehr Wintersport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
19 Comics, die das Leben im Winter perfekt beschreiben
1 / 21
19 Comics, die das Leben im Winter perfekt beschreiben
bild: nothingsuspicio.us
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wüthrich lässt Bern verzweifeln – Davos putzt Lausanne weg
Leader Davos siegt klar über das drittklassierte Lausanne, Biel kann sich gegen Ajoie behaupten. Alle Hockey-Resultate der National League findest du hier.
Ambris Goalie Philipp Wüthrich lässt im zweiten Spiel in Folge kein Gegentor zu. Die Leventiner gewinnen in Bern 1:0 nach Penaltyschiessen.
Zur Story