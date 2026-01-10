Kim bei ihrem Triumph an den Olympischen Spielen 2018. Bild: EPA

Olympia ohne Superstar? Chloe Kim sorgt sich nach «dümmstem Sturz»

Snowboarderin Chloe Kim hat zweimal in Folge Halfpipe-Gold an den Olympischen Spielen gewonnen. Doch ob es in einem Monat zu einem dritten Erfolg in Serie kommt, ist noch unklar.

Snowboard-Star Chloe Kim muss auf dem Weg zu ihrem dritten Olympiasieg in Folge mindestens kürzertreten und macht sich sichtlich Sorgen. Kim berichtete in einem emotionalen Video auf Instagram von dem Vorfall.

«Ich hatte den dümmsten Sturz, der letztlich dazu geführt hat, dass ich mir die Schulter ausgekugelt habe», sagte Kim und stellte ein Video des Unfalls dazu. «Ich habe im Moment nicht viel Klarheit, weil ich noch kein MRI gemacht habe.»

Trotz der Schmerzen, die Kim als «nicht allzu stark» beschreibt, bleibt sie für Olympia optimistisch. Die Schulter sei jedoch wiederholt herausgesprungen, was die Situation kompliziert. «Ich versuche wirklich, optimistisch zu bleiben. Es sollte in Ordnung sein, sobald ich grünes Licht bekomme», fügte Kim hinzu.

Chloe Kim, die auch dreimalige Weltmeisterin in der Halfpipe ist, hat bei den Winterspielen 2018 und 2022 jeweils Gold gewonnen und strebt auch bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ihren dritten Triumph in Serie an. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, ob sie ihren Traum von einem weiteren Olympiasieg verwirklichen kann. (ram/sid/t-online)