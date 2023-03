Schon wieder haben sie es geschafft: 36 Siege holte das Team um Silvana Tirinzoni (r.) an Weltmeisterschaften in Serie. Bild: www.imago-images.de

Zum 4. Mal in Serie – die Schweizer Curlerinnen sind wieder Weltmeisterinnen

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni krönen ihre tollen Leistungen an der Weltmeisterschaft im schwedischen Sandviken.

Mit einem 6:3-Sieg im Final gegen dass Überraschungsteam aus Norwegen um Skip Marianne Rörvik wird das Team des CC Aarau zum vierten Mal am Stück Weltmeister. Die Schweizerinnen gewannen alle 16 Spiele. An WM-Turnieren sind sie seit März 2021 in 36 Partien unbezwungen. Briar Schwaller-Hürlimann, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz leisteten in der ganzen Turnierwoche in Schweden Aussergewöhnliches.

Der Final verlief von Beginn an ausgeglichen. Dank einem gestohlenen Stein im 4. End erhöhten die Schweizerinnen auf 2:0, aber die Norwegerinnen glichen noch vor der Pause mit einem Zweierhaus aus. Noch vor dem 10. End war alles offen. Die Schweizerinnen führten 4:3, aber die Norwegerinnen konnten auf den Vorteil des letzten Steins zurückgreifen. Doch dieser erreichte das Haus nicht, wodurch die Norwegerinnen den Ausgleich verpassten. Ein gestohlenes Zweierhaus führte schliesslich zum grandiosen Sieg für die Schweiz. (nih/sda)