Ausgewählte Partien:

Vom 0:2 zum 3:2: Kasachstan schockt Dänemark in Schlussphase

Mehr «Sport»

Gruppe C

Gruppe H

Kasachstan – Dänemark 3:2

Beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Kasachstan und Dänemark spielten sich in Astana beinahe unfassbare Szenen ab. Zur Pause führten die Gäste dank zweier Tore von Rasmus Hojlund 2:0 und alles sah nach einem erwartungsgemässen Sieg des Favoriten aus. Doch die Kasachen drehten auf – vor allem ab der 73. Minute. Da traf nämlich Baqtijar Sainutdinow aus elf Metern zum 1:2. In der 86. Minute glich dann Asqat Taghybergen mit einem sehenswerten Distanzschuss aus, bevor Abat Ajymbetow die Wende vollbrachte.

So zieht Kasachstan in Punkten mit den Dänen gleich, nachdem es im ersten Spiel noch 1:2 gegen Slowenien unterlegen hatte. Die Dänen, die an der WM bereits in der Gruppenphase ausgeschieden waren, mussten nach dem 3:1-Erfolg gegen Finnland eine Enttäuschung einstecken. Schon in der Partie hatte der 20-jährige Hojlund alle Tore der Dänen erzielt und steht damit nun bei fünf Toren in seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen für das Nationalteam.

Hojlund trifft zur Führung. Video: streamja

Der sehenswerte Ausgleich von Taghybergen. Video: streamja

Abat Ajymbetow sorgt für völlige Ekstase in Astana. Video: streamja

Kasachstan - Dänemark 3:2 (0:2)

Astana. SR Simovic (SRB).

Tore: 21. Höjlund 0:1. 36. Höjlund 0:2. 73. Zaynutdinow 1:2. 86. Tagybergen 2:2. 89. Aymbetow 3:2.

Bemerkung: 96. Gelb-rote Karte gegen Aymbetow (Kasachstan/Foul).

Gruppe J

(nih/sda)