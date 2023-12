Der bestklassierte Schweizer Loïc Meillard landete im zweiten Lauf am Slalom in Madonna auf Platz sieben, 22. Dezember 2023. Bild: keystone

Weltcup-Slalom in Madonna: Schweizer verpassen das Podest, Schwarz gewinnt

Marco Schwarz gewinnt den Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio. Der Österreicher übernimmt wieder die Führung in der Gesamtwertung. Bestklassierter Schweizer ist Loïc Meillard auf Platz 7.

Meillard hatte wie Daniel Yule nach dem ersten Lauf zumindest auf Podestkurs gelegen. Als Zweitschnellster wies er lediglich 37 Hundertstel hinter dem führenden Clément Noël gelegen. Meillard liess die Chance ungenutzt. Er fiel in der Entscheidung noch um fünf Ränge zurück.

Daniel Yule hatte nach dem ersten Lauf gute Aussichten, schied im zweiten Lauf nach einem Ausrutscher aber aus, 22. Dezember 2023. Bild: keystone

Noch schlimmer erging es Yule. Der Walliser, dreifacher Gewinner in Madonna di Campiglio und nach dem ersten Lauf mit Platz 5 und einer knappen halben Sekunde Rückstand ebenfalls mit guten Aussichten auf eine neuerliche Spitzenklassierung, rutschte im zweiten Lauf weg und schied aus.

Weltcup-Punkte sicherten sich aus dem Team von Swiss-Ski auch Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Tanguy Nef und Marc Rochat. Das Quartett belegte die Plätze 13, 17, 19 und 23. Aerni machte mit Bestzeit im zweiten Durchgang neun Positionen gut. Zenhäusern, nach halbem Pensum mit Rang 11 drittbester Schweizer, rutschte im Schlussklassement um sechs Plätze nach hinten.

Der Österreicher Marco Schwarz geht als Sieger aus dem Slalom hervor, 22. Dezember 2023. Bild: keystone

Schwerarbeiter Schwarz, der in diesem Winter alle bisherigen Rennen bestritt, siegte vor dem nach dem ersten Lauf führenden Franzosen Clément Noël und dem Briten Dave Ryding. Schwarz stiess von Rang 6 an die Spitze vor und übernahm dank seines ersten Saisonsieges auch wieder die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Er liegt nun acht Punkte vor Marco Odermatt.

(hah/sda)