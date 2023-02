Ski-WM, Slalom Frauen, 1. Lauf 1. Mikaela Shiffrin USA

2. Wendy Holdener +0,19

3. Laurence St-Germain CAN +0,61

Die weiteren Schweizerinnen:

9. Aline Danioth +1,45

21. Camille Rast +2,08

35. Michelle Gisin +2,69



Wendy Holdener kämpft nach einem starken Auftritt in der Entscheidung um Gold. Bild: keystone

Holdener kämpft gegen Shiffrin um Gold im WM-Slalom – Danioth überrascht positiv

Beginn 2. Lauf: 13.30 Uhr

Das Duell um den Titel

Wendy Holdener fährt im WM-Slalom in Méribel um Gold. Die Schwyzerin liegt nach dem ersten Lauf als Zweite 19 Hundertstel hinter der amerikanischen Topfavoritin Mikaela Shiffrin zurück.

«Ich konnte meinen Lauf während der Fahrt nicht gut einschätzen», sagte Wendy Holdener im SRF. Es sei schwierig gewesen, «die richtige Mischung» zu finden. «Als die Fahrerinnen nach mir nicht näher kamen, sagte Mikaela Shiffrin zu mir: Ich glaube, wir haben das gut gemacht.»

Der 1. Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Topfavoritin Shiffrin strebt ihren fünften WM-Titel im Slalom an, den achten insgesamt. An der zu Ende gehenden Weltmeisterschaft hat sie wie Holdener, die Zweite in der Kombination und im Parallelrennen, bisher zwei Medaillen gewonnen: Gold im Riesenslalom, Silber im Super-G.

Der 1. Lauf von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Der Fight um Bronze

Der Kampf um den Titel scheint auf ein Duell geschrumpft. Shiffrin und Holdener liegen deutlich vor ihren Konkurrentinnen. Die überraschende Kanadierin Laurence St-Germain war als Dritte 61 Hundertstel langsamer als die Amerikanerin. Dahinter reihten sich die Deutsche Lena Dürr und die Slowakin Petra Vlhova mit einem Rückstand von einer knappen Sekunde ein.

Die anderen Schweizerinnen

Zweitbeste Schweizerin ist Aline Danioth als Neunte mit knapp anderthalb Sekunden Rückstand. Die Urnerin strahlte mit der Sonne um die Wette, als sie sagte: «Ich stand am Morgen auf und dachte mir: So ein Tag wie heute, dafür arbeite ich mein ganzes Leben lang, darum muss man es geniessen.» Camille Rast büsste gut zwei ein, sie belegt Rang 21.

Michelle Gisin verlor den Stock und so über zweieinhalb Sekunden und verpasste es, sich in den Top 30 zu klassieren. «Ich kann es mir nicht erklären. Das ist in meiner ganzen Karriere noch nie passiert, vielleicht mal mit 10 Jahren im Training», ärgerte sich Gisin im SRF-Interview. (ram/sda)

Der 1. Lauf von Michelle Gisin. Video: SRF